В США бывший морпех готовил массовое убийство американцев

Несколько тысяч патронов и 15 единиц огнестрельного оружия. Такой запас полиция обнаружила в доме у арестованного лейтенанта береговой охраны США Кристофера Пола Хессона. Но склад оружия — это меньшее. Хессон вел тщательную подготовку к теракту, сообщает телеканал CNN.

49-летний военный планировал нападения на политиков и журналистов, говорится в документах, направленных в федеральный суд штата Мэриленд. По данным следствия, если бы Хессону удалось бы реализовать свой план, то это стало бы самым масштабным убийством за всю историю Соединенных Шатов.

Лейтенанта взяли под стражу еще 15 февраля. Пока его обвиняют в хранении опиоидных наркотиков и оружия.

ПОКЛОННИК ОПИУМА

Своим кумиром Кристофер Пол Хессон считал норвежца Андерса Брейвика, который совершил теракт в июле 2011 года, убив 77 человек. Именно преступление Брейвика подтолкнуло лейтенанта на подготовку массового убийства.

В июне 2017 года американец написал письмо, в котором подробно изложил свой план: он планирует провести серию биологических атак с целью полного уничтожения цивилизации.

- Я мечтаю о том, чтобы убить почти каждого человека на Земле. Я думаю, что лучше всего поможет в этом чума, но как мне приобрести необходимые испанский грипп, ботулизм, сибирскую язву - пока не уверен, но что-то найду, - писал тогда Хессон.

По примеру норвежца, мужчина даже увлекся опиоидным анальгетиком. Он слепо следовал манифесту Брейвика: «принимать наркотики, чтобы повысить свою способность проводить атаки».

При обыске в его квартире полиция обнаружила чек, свидетельствующий о заказе более 4200 таблеток наркотического анальгетика. А в кабинете были найдены около 100 таблеток синтетического опиоида и контейнер с 30 бутылками, содержащими гормон роста человека.

УБИЙСТВО ДЕМОКРАТОВ

Список тех, кому предстоит умереть, Хессон готовил тщательно. В его компьютере полицейские нашли электронную таблицу, где были указаны бывшие и действующие высокопоставленные политики-демократы, политические организации, медийные персоны и журналисты. Все они, как писал лейтенант, «подлежат незамедлительному уничтожению».

Так военный планировал нападение на спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, лидера сенатского меньшинства Чака Шумера, сенаторов Элизабет Уоррен, Камалу Харрис, Кирстен Гиллибранд и Ричарда Блюменталя, а также на известных журналистов телеканалов MSNBC и CNN.

БЕЗ СПРАВОК

Сейчас коллеги Хессона задаются вопросом, как на протяжении стольких лет не замечали ничего странного в поведении своего сослуживца. Мужчина занимал должность офицера в штаб-квартире береговой охраны США в Вашингтоне с 2016 года. До этого он проходил службу в морской пехоте и Национальной гвардии.

Следствие также проводит проверку, проходил ли Хессон медицинское освидетельствование во время службы и есть ли его справки о сдаче крови на содержание в ней наркотиков.