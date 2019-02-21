В Госдуме делают «стену позора» для депутатов

Каких только чудных законопроектов не предлагали наши думцы. Как только не выражались. Депутат Милаил Дегтярев хотел запретить доллар в России, Виталий Милонов - порносайты, Александр Васильев - грязные носки в поездах. Правда, все это заканчивалось лишь всеобщим смехом — вроде читаешь новость из Госдумы, а выходит анекдот. Но теперь всех депутатов, которые занимаются не работой, а подобных хайпом, будут вешать на парламентской «стене позора». Сделают ее в интернете на думском сайте.

- Здесь будет говориться и о заявлениях, в которых проявляется неуважение к людям — оскорбление, издевательство, - рассказала «Комсомолке» советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова. - Но мы не будем ставить к «стене» тех, кто ранее что-то заявлял. И еще - не нужно путать все это с позицией депутата. Например, если он скажет, что в каком-то ресторане кормят котлетами с червями. И выступит с тем, что нужно устроить проверку. Здесь он защищает своих граждан. А есть вещи, которые оскорбляют людей, вызывают негативный резонанс. Человек должен сначала думать, а потом говорить.

А с чего же начался сыр-бор.

- Первый день после Послания президента, и какая сегодня главная новость, связанная с Госдумой? Можете зайти в интернет и посмотреть: "В Госдуме назвали грязные носки пассажиров причиной дискомфорта в плацкартных вагонах", - негодовал с утра депутат Василий Власов.

- Действительно, это стыд - то, что мы сегодня видим в новостях, исходя из заявлений некоторых наших депутатов, - поддержал его спикер Вячеслав Володин.

Чтобы перекрыть депутатам путь к легкому и неуместному пиару, в Думе в итоге и решили создать свою «стену позора».