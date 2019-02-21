2019-02-21T18:35:15+03:00
Спорт

Лыжник Устюгов едва не подрался с Клэбо на чемпионате мира

Норвежец нагло подрезал россиянина на лыжне, лишив шансов на медаль [видео]
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Сергей Устюгов (слева) и Йоханнес Клебо на пьедестале почета в январе 2019 года.Сергей Устюгов (слева) и Йоханнес Клебо на пьедестале почета в январе 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый же медальный день чемпионата мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде едва не закончился дракой двух звезд - россиянина Сергея Устюгова и норвежца Йоханнеса Клебо. В полуфинале конькового спринта Клебо нагло «подрезал» нашего претендента на медаль. А после финиша Устгов подошел к норвежцу, и сначала пихнул его рукой, а потом еще потрепал по щеке. Со стороны в этом жесте можно было увидеть и приятельскую шутку, но больше это было похоже на оскорбление.

И, кстати, за дело. Российские надежды на медаль в коньковом спринте прежде всего возлагались на Сергея Устюгова. Перед стартом он заявил, что после того, как его по непонятным причинам не допустили до Олимпиады, чемпионат мира стал для него самым важным турниром. И наверняка Устюгов строит планы здорово прогреметь в Зеефельде, чтобы взять реванш на нанесенное оскорбление перед Пхенчханом-2018.

После финиша Устюгов позволил себе неспортивный жест в адрес норвежца. Фото: REUTERS

После финиша Устюгов позволил себе неспортивный жест в адрес норвежца.Фото: REUTERS

А главным его соперником считался как раз Йоханнес Клэбо. Трехкратный олимпийский чемпион на протяжении нынешнего сезона очень хорош в спринте. И вообще для него на лыжне все складывается неплохо. В отличие от автомобильных дорог. Клэбо 12 декабря попал в аварию - он врезался в притормозившую впереди перед пешеходным переходом машину. Та сбила 120летнюю девочку. Ребенок отделался ушибами, но пассажир того автомобиля, в который въехал звезда норвежских лыж, получил серьезные травмы. И тпереь олимпийский чемпион в начале марта предстанет перед судом.

Но на лыжне на чемпионате мира Клэбо тоже вел себя отвратительно. Устюгов был совершенно прав, предъявляя претензии. Норвежец просто проехал россиянину по лыжам, заставив его резко затормозить, и за счет этого прошел в финал. Сергей после этой аварии чудом сохранил равновесие, но потерял слишком много времени и догнать лидеров не смог.

«Хотелось ударить Клэбо, но я сдержался и мы просто потолкались, - заявил после полуфинала Сергей Устюгов. - Возможно, у меня еще появится... Нет. Не буду».

Устюгову тем не менее дали «желтую карточку» за попытку рукоприкладства. Скандал, видимо, замнут. Но впереди еще у Устгова и Клэбо пять гонок. И они обещают стать теперь очень жаркими. А пока у России все равно есть первая медаль - «бронзу» в финале взял Глеб ретивых. Клэбо, между прочим, выиграл.

Лыжники сцепились в гонке и после финиша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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