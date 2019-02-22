Вице-президент Газпромбанка Алексей Трубников: «Ставки по ипотеке сейчас весьма привлекательны»

Об этом многом другом "Комсомолка" поговорила с Вице-Президентом – начальником Департамента вкладных и кредитных продуктов Газпромбанка Алексеем Трубниковым.

- Алексей Владимирович, что сейчас происходит на российском ипотечном рынке? Какие тенденции вы видите?

Рынок сохраняет стабильность и достиг рекордных показателей в прошлом году, которые в этом вряд ли повторятся. Это обусловлено, прежде всего, начавшимся ростом ставок. Большинство ипотечных банков уже ощутили влияние этих изменений в своей работе. Впрочем, это охлаждение было ожидаемым, все к нему готовы.

- Вы уже наблюдаете это у себя?

Мы видим небольшое замедление обращений за ипотекой по сравнению с прошлым годом, но только потому, что в прошлом году мы сформировали большую клиентскую базу – в 2018-м у нас был рекордный приток новых клиентов по этому продукту.

В 2018 году Газпромбанк выдал ипотечные кредиты для 63,5 тысяч семей на сумму 148,7 млрд руб.

- Так стоит ли брать ипотеку сегодня или лучше подождать нового витка снижения ставок?

Это во много гадание на кофейной гуще. Среднесрочно ипотечные ставки вполне могут пойти вниз, но могут пока и не делать этого, по крайней мере, в этом году. Более того, краткосрочно ставки могут даже немного подрасти, и тут вопрос в ваших возможностях. Например, математически рост ставки на 1% по среднему кредиту в 2,2 млн руб. на 20 лет ведет к ее удорожанию более чем на 360 000 руб. (ставка возрастает с 10.8% до 11.8%). В целом, факторов, влияющих на ставки по банковским продуктам, в том числе ипотеке – очень много. Справедливо будет заметить, что сейчас они находятся на весьма привлекательном уровне и применительно к ипотеке едва ли станут радикально ниже. Мы всегда рекомендуем клиентам приобретать недвижимость, когда появляется такая необходимость, и не пытаться поймать лучшую ставку по ипотечному кредиту. Это важно, так как при поиске лучшего момента по кредиту можно упустить подходящую квартиру, в том числе по ее стоимости.

- Раз уж мы заговорили о ставках, то Газпромбанк известен одними из самых низких ипотечных ставок на рынке. Это осознанная стратегия вас как де факто госбанка?

Здесь нет никакого особенного секрета. Газпромбанк входит в тройку крупнейших банков России и старается предлагать клиентам более привлекательные ставки по сравнению со многими другими кредитными организациями. Как правило, наши клиенты более чувствительны к изменению процентных ставок, поэтому мы всегда исходим из того, что ипотечный кредит – это только начало отношений банка с клиентом, и нам крайне важна его лояльность.

В то же время ставка – это далеко не единственная причина, по которой мы показали такие хорошие результаты по привлечению ипотеки в прошлом году. В целом последние исследования клиентов показывают, что фактор цены часто уходит сегодня на третий план для клиентов с точки зрения приоритетов. Ключевым фактором является надежность банка, затем доступность, под которой подразумевается не только широкая сеть отделений, но и доступность в части цифровых сервисов. И только третье – это привлекательность самих условий. Говоря проще, если банк является надежным, доступным и дает клиентам хороший уровень сервиса и качественный продукт, они изначально готовы с вами работать. Мы верим, что являемся именно таким банком, но еще и с одними из самых низких ставок.

- Есть некое негласное мнение, что госбанки в целом наиболее лояльны к ипотечным заемщикам, попавшим в финансовые затруднения. Это так?

Ситуации бывают разные. Понятно, что банк – это, прежде всего, коммерческая организация, а не благотворительная. С другой стороны, я здесь могу говорить только за Газпромбанк, мы действительно стараемся внимательно относиться к своим заемщикам. Бывают самые разные жизненные ситуации, так что если человек не начинает «бегать» от нас, а готов конструктивно обсудить возникшие трудности, мы очень часто протягиваем ему руку помощи, реструктурируем, возможно, даем платежные каникулы по кредитам, продумываем разные другие варианты.

- Как на ваш взгляд будет развиваться ситуация на рынке?

Нужно понимать, что ключевым продуктом, обеспечившем рост рынка ипотеки в 2018 году, были продукты рефинансирования. Многие клиенты рефинансировали ранее выданные кредиты, и сегодня ажиотаж несколько спадает. Так что, как я уже говорил в начале беседы, здесь стоит ожидать определенного замедления динамики темпов выдачи ипотеки. Если говорить более глобально, то все основные игроки сегодня идут по пути упрощения и облегчения процесса оформления и выдачи ипотеки. Это непростой для банков процесс, но он, в том числе, позволяет делать ставку более комфортной для клиента. По крайней мере, мы уделяем процессу упрощения значительное внимание и посвящаем этому направлению много времени.