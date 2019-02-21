10 самых неожиданных вопросов о новом Танколете

Они летят в черном-черном самолете, с танками на откидных столиках, даже командир корабля частично говорит на танкистском.

Мы попросили бортпроводницу Анну Титовец перечислить самые необычные вопросы пассажиров Танколета и ответить на них «не по протоколу».

Вопрос 1. Вот у вас на борту зубр в танке. А настоящий зубр вместится в настоящий танк?

С чего вопрос: ливрея самолета почти полностью черная, но в передней части разместились графические элементы «под камуфляж», образующие силуэт танка. В самом центре силуэта — фигура зубра, одного из символов Беларуси.

Самолет украшен силуэтами танков и зубром.

Анна Титовец: «Этот вопрос мне задали только один раз, но если он повторится, я знаю, что ответить! Диаметр люка командирской башенки в танке составляет около полуметра, в то время как обхват груди взрослой особи зубра может достигать 270 сантиметров. Так что, к сожалению, это физически невозможно».

Вопрос 2. Черная окраска какая-то траурная, почему вы не выкрасили его в более радостный цвет?

С чего вопрос: подавляющее большинство самолетов выкрашены в белый цвет. В мире существует всего четыре черных авиалайнера, из них два — у Belavia.

Анна Титовец: «Один пассажир мне как-то говорит: «У вас в стране траур?». На самом деле черный — один из фирменных цветов игры World of Tanks, к тому же такой самолет гораздо легче заметить на фоне светлого неба. Так что не волнуйтесь, у нас все хорошо».

Новый Танколет от компаний Wargaming и Belavia летает в разные точки Европы и СНГ уже два месяца.

Вопрос 3. Что за странные фигуры на багажных полках?

С чего вопрос: в игре существует пять классов техники, и для каждого разработчики придумали определенную пиктограмму. Цельный ромб — легкие танки, двойной — средние, тройной — тяжелые. Квадратом обозначаются самоходные артиллерийские установки, треугольником — истребители танков.

Анна Титовец: «Все вот именно так, как вы сейчас и сказали. Вы играете в танки, да?».

Вопрос 4. Я откинул столик, а там какие-то чертежи и текст. Зачем они тут и почему у соседа они другие?

С чего вопрос: столики — один из наиболее наполненных «танковой» информацией элементов. На каждом размещается схематическое изображение и историческая справка об определенном танке.

Анна Титовец: «Обычно я отвечаю примерно так. На откидных столиках Танколета не только можно будет найти полагающийся рацион, но и пищу для ума. Ешьте, читайте, узнавайте о танках больше».

Вопрос 5. Почему вы не добавили никакую информацию в туалеты? Там скучно и нечем заняться.

С чего вопрос: в самолете брендировано много элементов, но такую перспективную штуку, как туалет, обошли стороной.

Анна Титовец: «Мы бы с радостью это сделали, но туалетов у нас 2, а пассажиров — 107 человек. Хочется, чтобы человек занимался только выполнением непосредственной цели визита».

В салоне Танколета.

Вопрос 6. Классный ковер вышел. Такие продают в магазинах?

С чего вопрос: ковровое покрытие тоже брендировано и довольно приятное наощупь.

Анна Титовец: «Вряд ли такой дизайн ковролина можно найти в продаже, но у нас точно где-то остались трафареты с логотипами. Вот их заказать можно. Дальше приобретаете баллончик с краской и вперед! Но в ответ на этот вопрос я обычно просто улыбаюсь».

Вопрос 7. Если у меня получится полетать на каждом из 107 мест, я получу какой-нибудь подарок? Например, 10 лет премиум-аккаунта или небольшую долю в компании Wargaming?

С чего вопрос: в самолете 107 мест, и на каждом откидной столик посвящен уникальному танку. Повторяющихся столиков нет.

Анна Титовец: «Для такого везунчика, как вы, я бы не пожалела по-настоящему хорошего подарка».

Вопрос 8. Какой номер места мне нужно занять при онлайн-регистрации, чтобы мне попался Т-34?

С чего вопрос: сильно связан с предыдущим: к каждому месту привязан определенный танк.

Анна Титовец: «Ладно, говорю только для вас: это место 05D. Остальное ищите сами, долю в компании так просто не заработаешь!»

Вопрос 9. Если мне достался билет на старый Танколет, я могу поменять его на новый?

С чего вопрос: первый Танколет летает уже два с половиной года и продолжает совершать рейсы.

Анна Титовец: «Ради вас, конечно, могут поменять один самолет на другой, но это потребует определенных финансовых затрат и дополнительных письменных договоренностей с нашей авиакомпанией».

Вопрос 10. Если вы хотели передать настоящую «фронтовую» атмосферу, то где наши законные фронтовые сто грамм?!

С чего вопрос: кажется, тут дополнительные разъяснения не потребуются.

Анна Титовец: «Ой, это постоянно спрашивают, сейчас только обличили вопрос в другую форму, пользуясь тем, что попали в Танколет. В бизнес-классе есть алкоголь… Разнообразные ответы давать сложно. Мы говорим, что во время полета мы с радостью предложим вам холодные и горячие напитки, и стараемся закрыть тему».

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