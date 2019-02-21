2019-02-21T18:57:52+03:00
Политика

Депутат Госдумы Луговой: Надеюсь, позиция президента убедит критиков закона о «суверенном интернете»

Соавтор инициативы считает, что надо быть готовым к любому развитию событий [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
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Депутат Андрей Луговой на радио `Комсомольская правда`.Депутат Андрей Луговой на радио `Комсомольская правда`.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Член Комитета Госдумы по безопасности и один из авторов принятого в первом чтении законопроекта о «суверенном интернете» (автономной работе российского сегмента интернета. - Ред.) Андрей Луговой надеется, что после заявлений президента России нападки на эту инициативу прекратятся. В частности, против выступала его фракция ЛДПР. Но отзывать свою подпись он не стал.

- Очень рад, что глава государства поддержал нашу инициативу по обеспечению устойчивости интернета. Надеюсь, его слова убедят тех, кто по-прежнему сомневается в важности и нужности закона. Наша IT-сфера - одна из лучших в мире и растет с превышением среднемировой динамики. Несмотря на шпионскую истерику в США и Британии, наши специалисты и программные продукты по-прежнему востребованы во многих странах. Экспорт продуктов IT оценивается в 650 миллиардов рублей и уже в ближайшие годы может составить до 20% от общего объема российского экспорта. Добиться этого успеха было бы невозможно без свободного доступа в интернет. Никто не будет резать курицу, несущую золотые яйца. Если это, конечно, не чужая курица - поэтому мы и опасаемся, что зарубежные владельцы «контрольного пакета» интернета могут в любой момент нанести удар по российской части всемирной сети. Согласен с президентом в том, что вероятность этого невелика, но исключить подобный вариант развития событий никак нельзя. Это значит, что мы должны со своей стороны быть готовы к любому развитию событий, - заявил депутат «Комсомолке».

Напомним, ранее на встрече с главными редакторами российских информагентств и печатных СМИ Владимир Путин допустил теоретическую угрозу отключения России от интернета извне.

- Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них там на уме. Я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон. Я уже не говорю экономически, но и политически. И с точки зрения интересов их спецслужб. Они же там сидят, это же их изобретение. И все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию. А так не будут. Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать. Но теоретически все возможно. Поэтому мы, конечно, должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят, - отметил президент, добавив, что «чем больше суверенитета, в том числе в цифровой сфере, тем лучше».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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