СКФУ делает ставку на сотрудничество с работодателями

В основном речь идет о развитии долговременного сотрудничества с партнерами в сфере туризма и индустрии гостеприимства, а также в области химического производства и переработки пищевых продуктов.

- Алина Афакоевна, одно из соглашений касается вашего партнерства с компанией «Арнест». Расскажите, пожалуйста, в каком направлении оно развивается?

- Как известно, «Арнест» - один из крупнейших игроков на европейском и мировом рынке, причем не только в области аэрозольной продукции. Новое соглашение - очередной виток нашей общей работы по целенаправленной подготовке кадров. Несколько лет назад мы узнали о проблеме, с которой постоянно сталкивались на предприятии. Там были вынуждены принимать выпускников вузов и готовить их самостоятельно для работы на производстве. Но мы как федеральный университет имеем возможность вносить изменения в действующие стандарты, создавать абсолютно новые программы. И у нас уже есть такой опыт - по запросам работодателей вуз принял 33 новых стандарта. Так что 4 года назад «Арнест» сформулировал заказ по необходимым им у выпускников профессиональным компетенциям, и мы приступили к работе. Очень волновались, в нашем регионе не так просто найти абитуриентов с высокими баллами по профильным предметам: химия, физика, математика и биология. Но уже на первый набор конкурс был 2,5 человека на место - это очень хороший показатель. Следующим шагом стало открытие базовой кафедры на предприятии.

Сегодня у «Арнеста» появилось еще и масштабное молочное производство. А ведь в нашем вузе создана одна из ведущих в стране школ по биотехнологии и переработке молочных продуктов, прежде всего связанная с мембранными технологиями. Работодателя очень интересуют наши специалисты и технологии. Таким образом, сегодня у нас с этой компанией складывается и успешно развивается многоформатное сотрудничество.

- Еще два соглашения вы подписали на форуме с Корпорацией развития Северного Кавказа и с АО «Курорты Северного Кавказа».

- У вуза с этими партнерами масштабное сотрудничество и не менее уникальный многолетний опыт. Семь лет назад, когда федеральный университет только был создан, мы получили протокольное поручение межведомственной правительственной комиссии, в соответствии с которым СКФУ был придан статус ведущего вуза по подготовке кадров для индустрии гостеприимства. На тот момент у нас было всего одно бюджетное место на направлении подготовки «Туризм и гостиничное дело». Сегодня в СКФУ уже около тысячи обучающихся по программам высшего образования и еще 140 человек по программе среднего профессионального образования в пятигорском филиале.

Но дело не в простой арифметике. Получив поручение, мы внимательным образом проанализировали ситуацию с подготовкой кадров для индустрии гостеприимства в ведущих университетах Европы. У них принципиально иное соотношение теории и практики в программах: 40% - теория, 60% - практика. Мы поняли, что нужно радикальным образом менять стандарты.

- Ориентировались на Европу?

- Скорее, просто изучили опыт и приняли во внимание, но основной ориентир - запросы нашего рынка. Государственная программа развития Северного Кавказа на ближайшее десятилетие предполагает открытие курортов мирового уровня, что значительно изменит туристический ландшафт и атмосферу гостеприимства. Начали мы с переподготовки преподавательского состава. Провели конкурс в университете, отобрали 16 наиболее подготовленных сотрудников, с хорошим английским, и отправили учиться за рубеж, в Гаагскую школу отельного бизнеса. Это учебное заведение - лидер в данной области. Сегодня мы с ним успешно сотрудничаем: у нас семь совместных образовательных программ, пять из них с двойными дипломами.

Дальнейший ход - создание программ повышения квалификации как для вузовских сотрудников, так и для практиков, работающих в отрасли. Мы активно сотрудничаем с коллегами из ведущих университетов Швейцарии, Великобритании, Испании, Португалии, Турции.

Так же мы изучили запросы от российских и зарубежных работодателей.

- Я знаю, у вас есть отличный пример востребованности студентов СКФУ во время чемпионата мира по футболу.

- Это так. Наши студенты работали на чемпионате в качестве волонтеров, в частности, в сети отелей «Хилтон». А когда футбол чемпионат закончился, руководители сети обратились в наш вуз с предложением о сотрудничестве. Эта известнейшая отельная сеть высказала готовность приглашать студентов СКФУ на стажировку, для проведения различных мероприятий не только в России, но и за рубежом, а также трудоустраивать их. Согласитесь, это хорошая оценка работы вуза.

Сегодня у нас ведущая научная школа под руководством профессора Белозерова работает над изучением туристских дестинаций на Кавказе и в стране, выполняет очень интересные проекты. Считаю, что мы влияем на изменение ситуации в индустрии гостеприимства не только за счет качественной подготовки специалистов, но и благодаря серьезной научной работе.

Мы создали Школу кавказского гостеприимства - это плод наших совместных усилий с Гаагской школой отельного бизнеса и с «Курортами Северного Кавказа». Представлены все уровни образования: рабочие профессии в соответствии со стандартами World Skills, уровень колледжа, высшее образование, магистратура, все это вкупе с высоким уровнем материально-технической базы и научно-методического сопровождения.

И мы рады тому, как развивается эта работа.

В результате как-то незаметно, занимаясь изо дня в день повышением качества образования, университет вышел в лидеры среди вузов России на этом направлении.