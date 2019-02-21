Судостроители России активно включаются в работу по управлению Мировым океаном

В деловую программу Петербургского международного экономического форума, который пройдет 4-6 июня, войдет панельная дискуссия, посвященная современным подходам к управлению Мировым океаном и вкладу судостроителей в его сбережение и изучение.

«Сотрудничество по охране Мирового океана необходимо для обеспечения социального, экономического и экологического баланса во всем мире, поэтому следует обсудить инновационные решения основных задач, стоящих перед планетой, – указал советник президента РФ Антон Кобяков. – Многочисленные факторы, связанные с океаном, оказывают серьезное влияние на самый широкий спектр важнейших вопросов: таких как изменение климата, повышение уровня жизни людей, улучшение геополитической обстановки. Площадки международных форумов позволят улучшить координацию и партнерство, направленные на укрепление исследовательского потенциала в области Мирового океана, а также обмена ультрасовременными технологиями».

Инициатором мероприятия выступила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В настоящее время ведется подготовка международной программы десятилетия науки об океане в интересах устойчивого развития, рассчитанной на период 2021–2030 гг. Программа разрабатывается при поддержке ООН и ЮНЕСКО. «Всемирный день океанов отмечается 8 июня. В этом году он совпадает с датами проведения ПМЭФ-2019, и нам кажется, что Форум как одна из ведущих мировых площадок для профессионального обсуждения вопросов глобального развития, не может обойти эту тему стороной, – сказал президент ОСК Алексей Рахманов. – В связи с этим предлагаем провести панельную дискуссию, в рамках которой профессионалы отрасли, а также ученые и исследователи смогут обсудить и принять стратегически важные решения».

По расчетам специалистов ЮНЕСКО на сегодняшний день удовлетворение потребностей почти 3 млрд человек по всему миру зависит от морского и прибрежного биоразнообразия. Океан поглощает около трети вырабатываемого людьми углекислого газа, смягчая негативные последствия изменения климата. Однако науке пока еще не удалось всесторонне оценить совокупное воздействие человеческой деятельности на океан, включая воздействие загрязнения окружающей среды, которые угрожают этой природной среде.

Тема Мирового океана будет активно звучать и в рамках Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который состоится 9–10 апреля 2019 г. в Санкт-Петербурге. В том числе с подачи ОСК будут обсуждаться следующие вопросы: развитие круизного туризма в высоких широтах, активизация строительства современного высокотехнологичного флота для развития Северного морского пути, создание объектов инфраструктуры для территорий Севера, в частности строительство ПАТЭС (плавучей атомной теплоэлектростанции). Также будут внимательно рассмотрены вопросы разработки и производства морской техники для освоения и изучения Арктической зоны Мирового океана.

«Чтобы совершить качественный рывок в исследовании Арктики и Северного Ледовитого океана, необходимо выводить международное сотрудничество в этом направлении на качественно новый уровень, – подчеркнул специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, заместитель председателя Оргкомитета Международного арктического форума – 2019 Артур Чилингаров. – Необходимо создавать международные сообщества лучших ученых, собирающих и анализирующих данные в естественной среде и проводящих серьезнейшую научную работу».

Официальный сайт мероприятия: www.forumarctica.ru