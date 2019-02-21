Раскрыты схемы хищений газа на Северном Кавказе

ФСБ распутала схемы воровства газа на Северном Кавказе кланом Арашуковых. Но, похоже, прикладывали свои руки к этому не только арестованные недавно отец-газовик и сын-сенатор. Мошенничали с размахом. И во многих южных регионах России.

- Члены преступной группы заводили в базах "Газпром межрегионгаза" липовые лицевые счета, а затем создавали условия для формирования искусственных потерь газа, - сообщили "Комсомолке" в правоохранительных органах.

Основных схем воровства газа было три.

- Чаще всего преступники заключали с гражданами договора на заниженные объемы поставки с последующей фальсификацией данных о потреблении. Часть потребляемого газа вовлеченные в преступную схему списывали при помощи отката данных по счетчикам прямо на узлах учета газа. Другая схема предусматривала врезку в сети распределения газа по негласному согласованию с газовиками. А порой потребители, официально подключаясь к газовым сетям, подписывали с чиновниками договор на заниженный объем поставки газа, но при этом делали незаконную врезку в магистраль. Задолженность за неучтенный газ приписывалась людям, которые и так имели большую задолженность, - пояснил "КП" источник близкий к следствию.

Директор ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Рауль Арашуков на пленарном заседании III Петербургского Международного газового форума, 2013 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Петр Ковалев

И подобные схемы работали почти во всех регионах Кавказа несколько лет!

К 2016 году на Северный Кавказ приходилась уже половина всех долгов за газ и свет в России...

О том, что с поставками газа на Северном Кавказе не все чисто (да и с электричеством тоже) догадывались давно.

"Долги региона в топливно-энергетическом комплексе продолжают расти. За газ в этом году долг стал больше на 6,6 миллиардов рублей (10%) и достиг более 70 миллиардов рублей. Это более половины долгов за потребленный газ в стране. В электроэнергетике — та же картина. Региональные поставщики стали хуже рассчитываться с генерирующими компаниями", - заявлял Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии в декабре 2016 года.

Премьер тогда заострил внимание силовиков на целенаправленном банкротстве организаций ЖКХ, сетевых и сбытовых компаний, накопивших долги. Говорил о низкой платежной дисциплине на Кавказе, предлагал активнее латать трубы и внедрять счетчики.

"В потери нередко списывается то, что было украдено в результате самовольных подключений и врезок. Причем чаще всего те, кто этим воровством занимается, отделываются административными штрафами, - говорил тогда Медведев. - Правоохранительные органы должны и дальше работать по этому направлению, выявляя правонарушения и преступления, оперативно реагировать на сигналы энергокомпаний. Но самое главное, чтобы такие дела доходили до суда".

И вот теперь выяснилось. По данным следствия, с 2012-го по 2017 годы в Ставропольском крае был похищен газ на сумму 3,2 миллиардов рублей.

В Карачаево-Черкесии — на 1 миллиард.

В Дагестане с декабря 2007 года и по март 2016-го похищено газа на 1,38 миллиарда. (По данным ФСБ, «иными противоправными способами» члены ОПГ также создали в Дагестане фиктивный разбаланс газа на 27,5 миллиардов рублей.)

20 февраля 2018. Вывеска на здании компании "Газпром межрегионгаз Махачкала", в котором правоохранительные органы провели оперативные мероприятия, в том числе выемку документов. Фото Муса Салгереев/ТАСС

Около 9 миллиардов рублей долгов за газ оказалось в прошлом году у Чечни.

То есть деньги в дотационных республиках Северного Кавказа все же есть, и не малые. Но на эти миллиарды местные кланы обеспечивали роскошную жизнь себе и многочисленной родне. Которая уже включилась в борьбу за тех, кто попал под следствие. Как сказал «КП» источник в следственных органах, сейчас в селах, которые находились под контролем "энергетических кланов" идет тотальное запугивание населения. Простым людям говорят, что они будут отвечать за хищение газа, как подельники. От должников требуют подписать документы, которые могут скрыть нарушения и сбить с толку следствие.

А ведь они могли бы еще много чего интересного рассказать следователям.

И никто почему-то не обещает населению списать фиктивные долги за газ из расчета изъятого у преступников имущества: многочисленных счетов, мотелей, коттеджей и машин.

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