Древние викинги были подкаблучниками

Борьба современных женщин за равноправие принимает порой причудливые формы. Например, действенным орудием этой борьбы у энтузиасток считается публичная демонстрация обнаженной груди. Что, со своей стороны, можно только приветствовать. Особенно, когда зрителям предъявляется увесистый аргумент. Не знаю, насколько это поможет гражданкам проложить дорогу к светлому будущему. Однако в далеком прошлом феминистки достигали таких успехов в равноправии, что под каблуком у них находились целые отряды викингов!

Именно к такому выводу пришли археологи изучив захоронение воина найденного вблизи города шведских викингов Бирка. Эта могила была обнаружена еще 1878 году, но исследователи, не изучая останков, решили, что это мужское захоронение, потому что нашли большое количество оружия и статусных предметов, которые обычно сопровождают погребения военных лидеров.

Железные предметы, обнаруженные на месте погребения. Фото cambridge.org

Однако анализ костей, сделанный в 2017 году специалистами из Университета Уппсала, дал сенсационные результаты: военным вождем викингов оказалась ...дама! В научном мире тут же развернулась бурная дискуссия. Очень уж неожиданным оказался вердикт ученых: военное ремесло в те брутальные годы (а захоронение относится к Х веку) считалось исключительно мужским делом. Статья попала в Топ-50 самых популярных научных работ в мире, ее цитировали и перепечатывали 2,2 миллиона раз. Оппоненты обвинили авторов в поспешных выгодах, которые были сделаны якобы из конъюнктурных соображений. Исследование хорошо вписывалось в контекст торжества феминистических настроений, охвативших Европу.

Реконструкция исследованного учеными погребения воительницы. Фото cambridge.org

Это побудило шведских археологов еще раз провести подробное и детальное исследование. Его результаты были опубликованы на днях и теперь не остается никаких сомнений, что полководцем викингов была именно барышня. В клетках ДНК, извлеченных из костей, обнаружены две Х-хромосомы, что встречается только у существ женского пола. Изучая предметы, найденные в захоронении, ученые пришли к выводу, что по своей воинской специальности мадмуазель была, скорее всего конным лучником. В ее могиле находились останки двух лошадей (кобыла и жеребец), одна из которых была оседлана для верховой езды. Кроме того, ученых поразило редкое даже для захоронений викингов обилие наступательного вооружения: помимо меча там находились два копья, боевой нож, топор, колчан и 25 стрел с бронебойными наконечниками, способными пробивать металлические доспехи. Из 1100 изученных захоронений в Бирке только два (в том числе и это) обладали полным комплектом оружия. Но и это еще не все! У колен женщины находился набор для военно-стратегической игры, который включал игровые фишки и железные доски-подставки. Как утверждают историки, такие наборы встречаются только в захоронениях высокопоставленных военных командиров.

Исследователи полагают, что это некие игровые принадлежности для древней игры. Фото cambridge.org

Специалисты по текстилю (а мы знаем, что в те времена люди носили одежду строго соответствующую своему статусу), изучившие одежду женщины, пришли к выводу, что она была командиром кавалеристов. Причем некоторые детали ее снаряжения - в частности серебрянные колпачки с кисточками, вероятно были изготовлены в Киеве. Учитывая что в 10-м веке в Киеве правил сын Рюрика князь Игорь, то можно предположить, что кавалерист-девица была каким-то образом связана с варяжской дружиной в Киеве. Возможно, она была внучкой кого-то из боевых товарищей Рюрика. Впрочем, мы слишком уж углубились в область догадок и предположений.

Специалисты нашли сходство с этими серебрянными украшениями и теми, что были найдены в районе Киева. Фото cambridge.org

Так или иначе, не осталось никаких сомнений, что в Х веке женщина командовала одним из отрядов викингов. Возможно, это была бой-баба вроде кавалерист-девицы Дуровой. Не исключено, что дама могла быть у викингов чем-то вроде женщины-министра обороны, которой не обязательно самой было вступать в бой. В современной Германии, например, пост министра обороны тоже занимает женщина - Урсула Гертруда фон дер Ляйен гинеколог по образованию. Но были аналогичные примеры и в истории. Так княгиня Ольга, жена того самого киевского княза Игоря, возглавила военный поход против древлян, чтобы отомстить за смерть мужа.

Так или иначе, в древности женщины, вероятно, играли совсем другую роль в обществе, нежели мы традиционно себе представляем. И круг их интересов ограничивался отнюдь не только кухней, заботой о детях и обслуживанием мужа.

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