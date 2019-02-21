Арктика: выдан 100-й грант от экспертного центра ПОРА

О первых итогах грантовой программы экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики), стартовавшей в январе 2018 года, рассказали ее организаторы на пресс-конференции 21 февраля в Москве.

Экспертный центр поддерживает проекты и исследования, направленные на развитие российской Арктики: сбережение природы и экология среды обитания, развитие традиционных промыслов КМНС, инновационные разработки, охрана редких и исчезающих видов животных.

Сумма гранта - 50 тысяч рублей для индивидуальных участников и 100 тысяч рублей для юридических лиц.

За год было выделено 66 индивидуальных грантов: ученым, исследователям, общественным деятелям, социальным предпринимателям. 34 гранта получили научные и образовательные учреждения, НКО, школы, музеи и издательства.

«Недавно мы выдали 100-й грант – его получил туристический центр из Нарьян-Мара «Красный город». На эти средства они чистят реку Печора от мусора: мусор после себя оставляют местные рыбаки», - рассказывает генеральный директор экспертного центра ПОРА Борис Тарасов, - Наша миссия – поддержка самых разных позитивных инициатив по развитию Арктики. Мы ставим перед собой амбициозные задачи - повысить уровень знаний жителей России о нашем уникальном Севере».

Среди других интересных грантов – проект по сохранению оленегонной лайки: при поддержке ПОРА было проведено полевое исследование среды обитания лайки в стойбище в Ненецком автономном округе, организована международная фотовыставка в Ненецком краеведческом музее, презентована книга «Наши северные собаки. Введение в лайковедение».

Также организаторы рассказали об итогах фестиваля «Добро пожаловать в Арктику!»: он стартовал в Москве и прошел еще в четырех городах России: Ярославле, Твери, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. Мероприятие прошло с большим успехом, его посетили более 50 тысяч человек. На нем состоялся предпремьерный показ документального фильма путешественника, этнографа и режиссера-документалиста Леонида Круглова «Великий Северный путь».

Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр “ПОРА” создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.