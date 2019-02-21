На встрече с Дмитрием Медведевым Игорь Сечин рассказал о достижениях и новых задачах «Роснефти»

Во время рабочей встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал об итогах деятельности компании за 2018 год, её вкладе в обеспечение поставок на внутренний рынок и о планах по реализации социально-экономических задач, которые обозначены в послании президента.

ГЛАВНЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Игорь Сечин отметил, что «Роснефть» и в прошлом году подтвердила статус крупнейшего российского налогоплательщика: она пополнила бюджет на 4 трлн. рублей. Это рекордный объем налоговых выплат за всю историю компании. В 2017-м он был почти в 1,5 раза меньше.

Рекордными стали и выплаты дивидендов: акционеры «Роснефти» получили 225 млрд. рублей, в том числе свыше 112 млрд. рублей в доле государства.

Игорь Сечин сообщил премьер-министру, что в 2018 году капитализация «Роснефти» выросла на 40%, а долговую нагрузку удалось снизить на 14 миллиардов долларов.

СТРАТЕГИЯ РОСТА

Главный исполнительный директор сообщил, что в 2018 году компания увеличила добычу углеводородов на 2,1% до 286 млн. тонн, несмотря на то, что соблюдала соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи. Кстати, по росту добычи «Роснефть» продолжает оставаться самой динамичной компанией в отрасли.

-Итоги года являются результатом успешной реализации одобренной год назад стратегии

«Роснефть-2022», направленной на повышение эффективности бизнеса и максимизацию отдачи от существующих активов, - подчеркнул Игорь Сечин,- Стратегия компании в полной мере учитывает поставленные президентом в майском указе цели, которые получили развитие во вчерашнем послании Федеральному собранию.

СНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

Несмотря на все санкционные ограничения, компания осталась самой быстрорастущей в глобальной отрасли, отметил Сечин. “Мы продолжаем обеспечивать ценовую стабильность и надёжное снабжение внутреннего рынка с долей на нём около 40%. В 2018 году мы увеличили объём поставок моторного топлива на внутреннем рынке на 4%, примерно до 28 млн т”,- рассказал глава “Роснефти”. В 2019 году эта тенденция сохраняется - компания увеличивает поставки на внутренний рынок на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

КАДРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

«Роснефть» продолжает активно развивать кадровый и технологический потенциал, повышает производительность труда. Сейчас в ней работают больше 400 тысяч высококвалифицированных специалистов, а их средняя зарплата почти в два раза превышает среднюю по стране.

- Компания имеет партнерские соглашения с 58 вузами страны, создала сеть из 117 классов в рамках программы профессиональной подготовки «школа-вуз-предприятие» в 26 регионах. И результатом инвестиций в человеческий потенциал и новые технологии, в повышение эффективности бизнеса является сохраняющееся лидерство «Роснефти» по себестоимости добычи нефти (3,1 долл/барр) среди всех публичных нефтегазовых компаний мира, - заявил Игорь Сечин.

ЭКОЛОГИЯ БИЗНЕСА

Как известно, Владимир Путин заявил о важности перехода на более экологичные виды топлива. Этому, по словам Сечина, будет способствовать новый бизнес «Роснефти», запущенный в 2018 г. – строительство газовых заправочных станций. На сегодняшний день их построено уже 11, а к 2022 году должно появиться 170 станций.

За последние пять лет инвестиции в экологичность бизнеса составили 230 млрд рублей. А в соответствии со своей стратегией, «Роснефть» намерена до конца 2022 года войти в лучшие 25% международных нефтегазовых компаний по показателям промышленной безопасности, охраны труда и окружающий среды.