Вопрос дня: Как нам сберечь мужчин?

Росстат подсчитал все случаи мужской смертности в стране в 2017 году и выявил причины, которые чаще всего приводят к гибели. Оказалось, что основное заболевание, которое губит сильную половину человечества – это проблемы с системой кровообращения. Мы спросили: Как нам сберечь мужчин?

Екатерина СИВАНОВА, психолог:

- Дайте мальчику стать мужчиной, а мужчине - оставаться мужчиной. Это и есть истинная любовь женщины. А то мамы слишком часто пытаются постелить соломку на пути своего чада.

Татьяна РОДКИНА, доцент, кандидат экономических наук:

- Банально, но реально спасти жизни может отлаженная система здравоохранения, особенно ранняя диагностика. Нужен приток квалифицированных врачей в поликлиники.

Сергей ШАРГУНОВ, депутат:

- Нежность, ласка и внимание. Спасибо за это жене. Она меня бережет.

Елена ЖОСУЛ, ведущая телеканала «Спас»:

- Мужчиной нужно уметь восхищаться. Испокон веков женское восхищение - лучшее топливо для мужской силы. Иногда надо просто сказать: «То, что ты делаешь, гениально».

Как нам сберечь мужчин?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- Надо следить за гигиеной своей души. Причем не важно, мужчина ты или женщина.

Татьяна МИНЕЕВА, исполнительный вице-президент «Деловой России»:

- Дайте возможность женщинам проявить себя в тех делах, которые традиционно считаются мужскими. Например, в бизнесе. Можно поддержать стремление мужчины взять все на себя, но не в случае если это идет в ущерб женской самореализации или здоровью. Иногда действительно лучше поберечься.

Платон БЕСЕДИН, писатель:

- Быть мужчиной - это ведь не только штаны носить. Мы должны сами позаботиться о себе, а не перекладывать это на чьи-то плечи.

Станислав, читатель сайта KP.RU:

- Все проблемы от нервов. Нужно поменьше париться по пустякам. А пустяки - это все, кроме семьи и любимой футбольной команды!