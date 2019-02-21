2019-02-21T23:16:13+03:00
Звезды

Роберт Родригес: Иногда лучше остаться, чтобы поменять свою жизнь к лучшему

Режиссёр фильма «Алита: Боевой ангел» и «От заката до рассвета» рассказал о том, как ему пришлось стать автором одной из самых дорогих и ожидаемых картин года [видео]
Елена БОДУЭН
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Режиссёр фильма «Алита: Боевой ангел» Роберт Родригес.Режиссёр фильма «Алита: Боевой ангел» Роберт Родригес.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Фильм о приключениях девочки-подростка Алиты начал свое триумфальное путешествие по мировым кинотеатрам, завоевывая все больше фанатов. Мы продолжаем знакомить наших читателей с создателями этой ленты. История появления Роберта Родригеса в проекте «Алита» проста - его посоветовал режиссеру Джеймсу Кэмерону Квентин Тарантино, его старый друг и коллега. Сам Кэмерон носился с «Алитой» много времени, но его конкретно отвлекали то новые «Аватары», то «Терминатор».

- Как вообще произошло, что вы стали режиссером этой картины? Джеймс Кэмерон прислал вам сценарий или вы вместе сидели, посмотрели и загорелись его снимать?

- Он хотел чтобы я сделал свой фильм и совершенно не хотел вмешиваться, то есть фильм снимал я (улыбается). Но всегда был рад его советам, потому что он лучший. Я всегда пытался узнать его мнение, если в чем-то сомневался.

- Я слышала, что вы мечтали, чтобы Кристоф Вальц снялся в фильме в роли доктора Идо, одного из главных персонажей?

- Да. Я видел его во многих фильмах. Перед началом съемочного процесса мы встретились и обедали 3 часа. Говорили о семьях о детях. Я понял, что он очень теплый отец, который справится с этой ролью.

- Я читала в старом интервью нашему изданию, что вы являетесь одним из самых «быстрых» режиссеров, все свои фильмы стараетесь снимать прямо молниеносно... А тут такой проект, где быстро не получится совсем...

- (Смеется) Да, это была другая история. Снять фильм «в стиле Кэмерона» обычно занимает 10 лет, так что я в итоге сделал это довольно быстро.

- Как думаете, музыка по прежнему играет важную роль в восприятии людьми фильма?

- Это как вторая линия диалогов. С ее помощью ты можешь сказать, что ты думаешь в том или ином моменте. В «Алите» заглавную песню написала Дуа Липа (в этом году эта певица получила музыкальную премию Grammy как лучший новый артист). Мы показали ей фильм пару месяцев назад, он певице понравился, и мы попросили ее написать песню. Что и было сделано. И, как мы видим, она прекрасно подошла.

- А чем вас вообще заинтересовала история девочки Алиты?

- Что круто в ней, это то, что она отличается от других героев. Она добрая и человечная, но к концу фильма она открывает в себе воина. Она - идеальный воин, но она не помнит этого, ведет обычную жизнь, имеет любящего отца, строит отношения. Алита становится лучше, чтобы начать чувствовать, когда она ранит людей и что значит любить. Это во многом как пробуждение для нее.

Кадр из фильма "Алита: Боевой ангел".

Кадр из фильма "Алита: Боевой ангел".

- Как думаете, какова основная идея фильма?

- Мир может быть очень неспокойным и ужасным, и герои часто не хотят больше в нем находиться. А Алита видит мир не таким, какой он есть, а таким, каким он мог бы быть. И она меняет всех, кого встречает. Ее личность и то, как она видит мир, меняют всех, и они понимают, что лучше они останутся и изменят свои жизни к лучшему. Это очень важный посыл на сегодняшний день.

Интервью с Робертом Родригесом.Режиссёр фильма «Алита: Боевой ангел» и «От заката до рассвета» рассказал о том, как ему пришлось стать автором одной из самых дорогих и ожидаемых картин года

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Нас, конечно, очень заинтриговала история, что Роберт Родригес видел именно этого актера в главной роли. Говоришь «Вальц» и вспоминаешь его роли в «Бесславных ублюдках» и «Джанго освобождённом» - негодяев, которых Кристоф сыграл просто гениально, за что и удостоился двух «Оскаров. Почему же режиссер «Алиты» увидел в нем скромного доктора Идо, который находит на свалке остов кибер-девочки и начинает заботиться о ней, как о родной дочери? (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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