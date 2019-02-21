Оскароносный актер Кристоф Вальц - «Комсомолке»: Ты можешь попасть в ловушку своих блоков, но это всегда хорошая возможность превзойти их

Нас, конечно, очень заинтриговала история, что Роберт Родригес видел именно этого актера в главной роли. Говоришь «Вальц» и вспоминаешь его роли в «Бесславных ублюдках» и «Джанго освобождённом» - негодяев, которых Кристоф сыграл просто гениально, за что и удостоился двух «Оскаров. Почему же режиссер «Алиты» увидел в нем скромного доктора Идо, который находит на свалке остов кибер-девочки и начинает заботиться о ней, как о родной дочери? Тут мы на самом деле согласимся с Робертом - Кристоф не выглядит похабно, и фильм точно не начнут обвинять в харрассмененте и запретной любви, поэтому его выбор на главную роль кажется нам логичным. Кристоф Вальц оказался весьма живым мужчиной с характером - если что, может осадить плохо подготовившегося журналиста, поднять на смех из-за тупого вопроса. Мы постарались не разочаровать артиста.

- Мне очень понравилось что ваш персонаж позволяет себе быть обычным человеком - в нем есть и добро, и при этом он признаётся что да, у него есть и корыстные мотивы в том, что он стал воином-охотником. И вообще в картине нет одномерных, только положительных персонажей. Как думаете, нет ли в этом правильного сигнала для общества принимать в себе и темные и светлые стороны?

- Ну да, смотрите. Что значит принимать? Если человек приходит к принятию своей темной стороны и если это приводит к изменениям в лучшую сторону, то это хорошее принятие. Это энергетическое принятие, дающее энергию для улучшения себя. Теперь мы в теории можем начать спорить о том, что значит «лучше» и что конкретно мы хотим сделать лучше. Но если мы принимаем это, как овца принимает собаку, то я не думаю, что с точки зрения общества это успешный ход событий. Хотя «успешный» наверное не то слово, это чаще всего касается финансов. Так что скорее всего обещающий, перспективный…

- Ваш дед, насколько мне известно, был учеником Зигмунда Фрейда. И ему приписывают выражение «Невроз — это герб культуры». Действительно ли нужно быть человеком с каким-либо внутренним раздражителем для того, чтобы добиться успеха?

- Мой дед, наверное, был очень умным человеком. Я не знаю что он имел в виду. Это наверное слишком претенциозно так говорить. Я читал другое его изречение - «Раньше люди воевали и дрались, и цивилизация начала развиваться, когда кто-то сказал матерное слово вместо драки». Правда, мне кажется что все же Зигмунд Фрейд был ее автором, а дед, наверное, украл эту фразу у него и не хотел признавать. Мне она больше нравится. Ты как бы заменяешь действие на концепцию, потому что твой ответ не убивает меня.

Кристоф Вальц снялся в фильме в роли доктора Идо.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Расскажите, как вам удалось построить такие естественные отношения между вами и Розой? Вы делали что-то специальное для того, чтобы люди поверили в ваши отношения, как у отца и дочки, как создавали эту связь?

- Это называется актерское мастерство (смеется). Вообще вы просто проводите время вместе вне съемок. Это либо приводит к хорошему результату либо нет. И если ты взрослый человек, то ты понимаешь, что делаешь что-то для общей пользы.

- Я слышала, что Роберт Родригес давал актеру Кину Джонсону, сыгравшего возлюбленного Алиты, смотреть фильмы, которые могли бы ему лучше понять сущность своего героя. Например, «Сердце ангела» с Микки Рурком. А вы чем вдохновлялись?

- Нет, я не ничего специально не смотрел. Мне нравится брать все, что мне нужно только из сценария. Там ведь и правда есть все что нужно. Я сейчас думаю как раз о том, что невроз и есть герб цивилизации. В том смысле, что ты можешь попасть в ловушку своих собственных блоков и предрассудков, но это всегда хорошая возможности превзойти их. Отпустить свой невроз и увидеть что они хотели сказать в сценарии. Это приводит к хорошим результатам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693412" frameborder="0"></iframe> Интервью: Кристоф Вальц.Мы продолжаем рассказывать об «Алите» и ее создателях

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