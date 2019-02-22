Пенелопа Крус: Материнский инстинкт у меня с детства

В новом фильме дважды лауреата «Оскара» Ашгара Фархади свадебное торжество разрушается ужасным событием - у героини Пенелопы Крус крадут 16-летнюю дочь и требуют выкуп. Реальный муж Пенелопы Хавьер Бардем играет ее экс-супруга, общие тревоги сближают переживших развод людей.

- Почему на этот проект ушло целых пять лет?

- Ашгар позвонил нам c Хавьером пять лет назад и начал присылать разные варианты сценария. Потом он даже переехал в Испанию, жил там два года, изучал язык, чтобы лучше понимать, что происходит на съемках. Отношения внутри семьи - главный предмет его творчества.

- Герои фильма владеют виноградниками. А вы сами любите пропустить стаканчик-другой?

- Да, я люблю вино, но много не пью. Могу выпить стакан вина в месяц. Ибо стоит мне выпить, как я сразу же ложусь спать.

- А как же все остальные испанские традиции?

- Это то, на чем я выросла, они до сих пор для меня очень важны. Когда я начала работать в Америке, во Франции, в Италии, у меня всегда должен был быть под рукой обратный билет. Потом я на два года осталась в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, чтобы работать на английском языке, - это тоже было важно для меня как для профессионала, и все равно меня постоянно влекло в Европу. Я была в курсе всех дел и проблем моей семьи, мною всегда владело чувство, что я принадлежу именно моим родным местам и никаким другим.

- Правда, что на съемках у вас случились какие-то проблемы со здоровьем?

- Да, Ашгар попросил меня сыграть сцену панической атаки в машине, я сделала несколько дублей и почувствовала, что мне не хватает кислорода. Приехала «Скорая помощь» - оказалось, что сахар в крови у меня очень высок, давление очень низкое, как будто бы тело говорило мне: «Что бы ты сейчас ни делала, немедленно прекрати!» Поэтому мы остановили съемки. Они действительно были тяжелыми. Когда мне стало лучше, режиссер спросил: «Ну что, продолжим?» Я сказала: «С удовольствием!» Конечно, мы все немножко сумасшедшие в этой профессии, но именно поэтому я и занимаюсь кино.

- А почему эта роль была такой трудной для вас?

- Потому что три четверти фильма моя героиня проходит через разные стадии страха и возбуждения, депрессии и отчаяния, гнева и ярости, ведь над ней нависла угроза потерять то, что она любит больше всего! Я и сама думаю: если уж мы затрагиваем эту тему, то должны идти до конца. Сделать так, чтобы зрители почувствовали себя на месте отца и матери, сами почувствовали угрозу потери ребенка. А я хотела просто посвятить этот фильм тем людям, кто, к сожалению, прошел через это. Не дай бог такое пережить, ведь дети - это святое.

Фото: Кадр из фильма

- Теперь, когда вы сами стали матерью, каково было все это играть?

- Сейчас я гораздо глубже все понимаю и чувствую. Хотя и раньше, когда играла матерей, не было необходимости в каком-то дополнительном опыте. У меня с довольно ранних пор выработался материнский инстинкт. Даже когда я была маленькой девочкой, чувствовала большую ответственность, ведь я была старшей сестрой!

- Вы снялись с Бардемом вместе уже в девяти фильмах. Что вы думаете о муже как об актере?

- Вижу, что Хавьер все время развивается и растет, ему нравится серьезно готовиться к роли. У нас с ним один и тот же педагог, мы готовимся к ролям вместе. Меня очень подкупает в нем то, что он постоянно учится и не боится рисковать.

5 лучших фильмов:

«Все о моей матери» (1999)

«Возвращение» (2006)

«Вики Кристина Барселона» (2008)

«Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011)

«Американская история преступлений» (2018)

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Пенелопа КРУС родилась 28 апреля 1974 года в Мадриде. Отец прoмышлял автобизнесом, мать была парикмахершей. С трех лет начала брать уроки танца. В 15 лет победила на танцевальном конкурсе и начала сниматься в рекламе и мыльных операх. Снималась у самых известных испанских режиссеров - Алехандро Аменабара, Фернандо Труэбы, Бигаса Луны, Педро Альмодовара. Много работала в США, в числе самых знаменитых кавалеров Пенелопы были Том Круз и Мэтью Макконахи, но замуж она вышла за соотечественника Хавьера Бардема.