2019-02-22T12:06:14+03:00
Звезды

Ксения Собчак проигнорировала Максима Виторгана на премьере в Москве

Супруги пришли на премьеру ленты «Юморист» по отдельности
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ксения много общалась с друзьями и звездами. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССКсения много общалась с друзьями и звездами. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Изменить размер текста:

Если до интервью Ксении Собчак с Матильдой Шнуровой у кого-то еще и были сомнения по поводу развода телеведущей с Максимом Виторганом, то после выхода программы «Осторожно, Собчак!» почти не остались. В нем журналист обсуждала с бывшей супругой Шнура развод и его последствия в той тональности, что она сама через это прошла. О том, что в семье Собчак- Виторган все не гладко, говорит и тот факт, что супруги пришли на премьеру ленты «Юморист» по отдельности. Более того, в течение вечера всячески избегали друг друга.

Ксения много общалась с друзьями - Алексеем Аграновичем и Михаилом Идовым, а вот Максим Виторган сосредоточил свое внимание на прессе, которой давал интервью перед премьерой. Во время же просмотра фильма пара также не стала занимать соседние кресла, а выбрала места вместе с друзьями. Странное поведение для семьи, не правда ли?

Максим Виторган сосредоточил свое внимание на прессе, которой давал интервью перед премьерой. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Максим Виторган сосредоточил свое внимание на прессе, которой давал интервью перед премьерой. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Напомним, слухи о том, что в звездной семье намечается развод появилась два месяца назад, а вслед за ним последовал скандал, когда Виторган разбил лицо известному режиссеру Константину Богомолову, у которого как говорят роман с его супругой. По слухам, этот конфликт не остановил Собчак, и вскоре она улетела с театральным режиссером в Париж на выставку «ДАУ», а на днях прогулялась со своим ребенком и Богомоловым по Эрмитажу.

При этом, в интервью НТВ Ксения признавалась, что Максим навсегда останется для нее родным человеком, отцом ее сына Платона. И они с Виторганом сделают все, чтобы их наследник был счастлив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После драки Виторгана и Богомолова Собчак увезла утешать режиссера в другой ресторан

Самого разлучника, 43-летнего режисера Константина Богомолова, в Сети уже окрестили «конокрадом», но вот вопрос - почему разборка произошла именно сейчас? До мужей доходит чаще всего в последнюю очередь. Но, насколько нам известно, до развода еще не дошло, хотя после этой безобразной сцены дело уже кажется решенным. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Впервые за 82 года на Лас-Вегас обрушился мощный снегопад
Путин поручил ежегодно выделять дополнительный миллиард рублей на поддержку кино
Финал Кубка России по фигурному катанию 2019 в Великом Новгороде. Где смотреть прямую видеотрансляцию
Путин поручил разработать меры господдержки молодёжной музыки
Александр Дюков выбран новым президентом РФС
В подмосковном Реутове эвакуировали посетителей трех торговых центров
Эксперты назвали самые дешевые страны для путешествий
Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу во Внуково
Пользователи iPhone придумали, как обойти биометрическую защиту в WhatsApp
Сердар Азмун номинирован на лучшего игрока Лиги Европы
Нефть марки Brent торгуется в районе $67
В Arianespace подтвердили факт нештатной работы ступени "Союза-2.1б"
Глава МЧС наградил спасателей, доставших младенца из-под завалов в Магнитогорске
Крупные города лишатся генпланов
Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне в пятницу, 22 февраля
Китай подвергся максимальному количеству кибератак в 2018 году
Россия готова поставить Индии дополнительную партию МиГ-29
Не менее трех человек пострадали в результате землетрясения в Японии
Мужчина погиб после падения на рельсы в московском метро