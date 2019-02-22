«Срочно зову замуж!»: подписчики восхищены фигурой в купальнике звезды «Папиных дочек»

О том, что исполнительница роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках» выросла в красивую девушку, поклонники российского сериала заговорили еще когда два года назад Лиза Арзамасова похвасталась фото в бикини, сделанным в отпуске. Оказалось, актриса много занимается спортом, любит пробежки и велопрогулки, что самым лучшим образом сказалось на ее фигуре. Девушка стали называть новым секс-символом, который скоро можно подвинуть Веру Брежневу и Анну Семенович. Сама актриса на все восхищенные отклики отвечает скромно, мол, красота – это, конечно, хорошо, но не главное, однако, при этом продолжает радовать поклонников фотографиями с морей. Вот и накануне решила напомнить о лете и опубликовала фото в купальнике. Подписала просто: «С приветом ко всем, кто поздно ложится и рано встаёт!» И снова получила массу восхищенных откликов в комментариях.

«Срочно зову замуж!», «Стройняшка!», «Лиза, вы восхитительно выглядите!», - написали они.

liza_arzamasova В компенсацию к предыдущему посту )))

Ранее актриса признавалась, что добилась такой стройной фигуры благодаря здоровому образу жизни. По ее словам, она любит правильные привычки: заниматься спортом и питаться цельными, не переработанными продуктами. В то же время звезда сериала "Папины дочки" призналась, что старается соблюдать во всем меру, и иногда может позволить себе отдохнуть от привычного рациона.

Для меня "здоровый образ жизни" – это прежде всего не жить в жесткой системе запретов. Не говорить себе "никогда" и "нельзя" маниакально, когда речь касается еды и распорядка дня. Я и так постоянно оказываюсь в ситуациях, где дисциплина и самоконтроль необходимы. Поэтому, когда душа просит... Рассказываю: вчера, вернувшись домой в час ночи, обнаружила в холодильнике охлажденные бараньи ребрышки... Пожалела их. И отправила их в духовку", – поделилась Лиза Арзамасова.

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«Лизка взрослеет на глазах, – говорили коллеги Арзамасовой из «Папиных дочек». – Это она в сериале незадачливая Галина Сергеевна, а в жизни она многим даст фору в своих манерах и обаянии». Однако делиться подробностями из личной жизни с журналистами она никогда не любила, поэтому о помолвке с актером Филиппом Бледным ее поклонники узнали лишь в августе 2013 года, когда заметили на пальце девушки помолвочное кольцо. (подробности)