«Ну, я такой, попсовый мальчик»: Муж Пелагеи спел для нее песню «Руки вверх»

На днях Пелагея и ее супруг, хоккеист Иван Телегин стали героями программы «Раздевалка», правда, пришли на передачу они не вместе. И спортсмена, и певицу вывели в эфир по скайпу, чтобы супружеская пара смогла пообщаться друг с другом. Звезда призналась, что редко видится с супругом, и обратилась к нему с неожиданной просьбой.

"Дорогие друзья. Телемост Орел – Москва начинает свою работу. И я. прежде всего, хотела поблагодарить программу "Раздевалки" за то, что есть хоть такая возможность пообщаться с мужем. Грядет плей-офф, мы видимся все меньше и меньше", – призналась Пелагея.

А дальше певица неожиданно обратилась к Ивану Телегину с просьбой. "Я бы хотела попросить Ивана Алексеевича, так как вы являетесь главным источником моего вдохновения, для того. чтобы мне пелось и творилось лучше, специально для меня и для всех нас не могли бы вы исполнить кусочек вашей любимой композиции, какой угодно, у вас их, я знаю, много... Спой, птичка, не стыдись!" – обратилась к хоккеисту супруга.

Сначала хоккеист засмущался, но что не сделаешь, если любимая женщина просит. "Ну, я дома потом с ней поговорю... Правда петь надо?.. Ну, для тебя!" И далее Иван Телегин исполнил припев хита группы "Руки вверх!" "Крошка моя". Затем он пояснил свой выбор : "Ну, я такой, попсовый мальчик. Меня так жена называет". А журналисты, которые были со спортсменом в эфире вдруг отметили, что почему-то песни Сергея Жукова любят многие российские спортсмены. Быть может, это ностальгия по ранней юности?

Напомним, Пелагея и Иван Телегин тайно сыграли свадьбу три года назад. Певица старше спортсмена на 5 лет, но никого это в паре не смущало. Через год на свет появилась их общая дочь Таисия, в которой молодые родители души не чают.

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Пелагея: Я Телегина из семьи не уводила

«Чистая совесть, как говорят, лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно. А все остальное, что говорят, не стоит этому верить. Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила…Это просто еще один период в моей жизни, который меня сделал сильнее», - комментирует в фильме Пелагея начало своего романа с Иваном Телегиным. (подробности)