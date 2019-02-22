Жена Джорджа Клуни и Серена Уильямс сняли для будущей мамы Меган Маркл номер в самой дорогой гостиницы США

Говорят, что настоящие друзья познаются в беде, но в случае с Меган Маркл подруги неплохо себя проявили в радости. Супруга Джорджа Клуни Амаль Аламуддин и Серена Уильямс, чтобы baby shower (вечеринка в честь будущего малыша) прошел как надо забронировали самый самый дорогой номер в нью-йоркском отеле The Mark – пентхаус. Его стоимость- 75 тысяч долларов (около 5 млн рублей) за ночь. К слову, это самый дорогой номер в отелях США, но говорят, он своих денег стоит. На почти тысяче квадратных метров расположились 5 спален, 4 гостиных с каминами, 6 ванных комнат, 2 гардеробных комнат, 2 бара, огромная столовая, оранжерея и гостиная, которая может трансформироваться в зал для приема гостей.

Супруга Джорджа Клуни Амаль АламуддинФото: REUTERS

Помимо этого пентхаус имеет собственный выход на террасу на крыше с видом на Центральный парк. Чтобы гостям никто не мешал. Бронь этого великолепия станет подарком Меган от ее любимых подруг. Сама вечеринка состоится в ближайший вторник, 26 февраля и на нее приглашены больше 30 гостей среди которых актрисы, школьные подруги супруги принца, спортсменки.

это самый дорогой номер в отелях США

На празднике гостям будут предложены различные развлечения, в том числе мастер-класс от флористов по сборке букетов. Необычные десерты, изысканные закуски и безалкогольные напитки - также планируются.

Пентхаус имеет собственный выход на террасу на крыше с видом на Центральный парк

Надо отметить, что герцогиня Сассекская уже прибыла в США и это обошлось королевской казне в 500 тысяч долларов. За полет на частном самолете с душевой казна семья заплатит 250 тыс долларов. Еще 75 тыс долларов Маркл потратила на проживание в пятизвездочном номере. В путешествии бывшую актрису сопровождали два офицера королевской охраны, а также представители спецслужб безопасности США.