2019-02-22T16:13:55+03:00
Звезды

Кандидатка в самые молодые миллиардерши раскрыла правду о пластических операциях

Оказалось, чтобы стать красивой, достаточно филеров
Ольга АНТОНОВА
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Кайли Дженнер отрицает, что когда-либо пользовалась услугами пластических хирургов.Кайли Дженнер отрицает, что когда-либо пользовалась услугами пластических хирургов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Учитывая, какие изменения постоянно претерпевает внешность всей семейки Кардашьян никто бы не удивился, если бы узнал, что пластические хирурги живут в доме звездной семейки. Известно, что Ким Кардашьян более десяти раз ложилась под нож хирурга, были операции у Кортни и Хлои. И в том, что над внешностью Кайли Дженнер поработали специлисты по эстетической красоте тоже сомнений не было. Однако, она сама была возмущена, когда у нее спросили, что она изменяла, чтобы сделать лицо привлекательнее.

«Люди думают, что я легла под нож и полностью перекроила свое лицо, а ведь это совсем не так, — заявила 21-летняя Дженнер в интервью для издания. — Я боюсь! И никогда бы этого не сделала. Они просто не понимают, что хорошей прически, макияжа и, например, филлеров вполне достаточно», - приводит слова кандидатки в самые молодые миллиардерши и модели журнал Paper.

Кайли Дженнер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кайли Дженнер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее в феврале на ту же тему высказалась и сестра Кайли Дженнер, телезвезда Ким Кардашьян. «Я никогда не делала пластику носа. Все думали, что операция была, но я просила их дождаться, пока у меня появятся дети. Я говорила: вы все увидите сами, потому что у моих детей будет мой нос», — рассказала Кардашьян во время мастер-класса с визажистом Марио Дедивановичем.

Ким Кардашьян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким Кардашьян.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Летом 2018 года издание Forbes сообщило, что Кайли Дженнер станет самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Девушка основала собственный бренд косметических средств в 2016 году и уже заработала 900 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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