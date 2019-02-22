2019-02-22T18:31:51+03:00
Звезды

Зачем такая жизнь? Пользователи сети обсуждают систему питания Матильды Шнуровой, в которой запрещено есть почти все

Экс-супруга лидера «Ленинграда» призналась, что отказалась от сахара, молочки, круп и фруктов
Ольга АНТОНОВА
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Матильда Шнурова.Матильда Шнурова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Матильда Шнурова всегда была хрупкого телосложения: постоянный контроль за питанием и регулярные занятия балетом (у девушки даже есть своя балетная школа в Питере) тому способствовали, но в последний год стала еще стройнее. В интервью программе «Осторожно, Собчак!» экс-супруга Сергея Шнурова призналась, что познакомилась со специалистом по питанию, который разработал ей специальную систему потребления пищи. И поскольку вопросов после программы, что же волшебной диеты придерживается питерский ресторатор пришло много, Матильда ответила на них одним постом, где призналась, что отказалась от многих вкусовых радостей.

«Избегаю глютен, практически его не ем. Свожу к минимуму употребление углеводов. Не только не ем сахар, десерты, сладкое, но и любые крупы и фрукты употребляю редко. Практически не употребляю молочные продукты и использую ореховое молоко. Основой моего питания являются правильные жиры, белок и клетчатка, то есть придерживаюсь кето протокола», —рассказала Матильда в инстаграме.

Она отметила, что ест мясо, хотя многие думают, что именно его следует исключить из рациона. При этом Матильда призналась, что иногда нарушает собственные правила, так как является ресторатором и ей нужно пробовать разные блюда. К тому же, девушка часто путешествует, а во время поездок тоже сложно правильно питаться.

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Реакция тех, кто интересовался стройностью супруги лидера «Ленинграда» однако оказалось неоднозначной. Многие решили, что это слишком жесткие ограничения, почти полуголодная жизнь, мол, не слишком ли тяжело?

«А это точно полезно для здоровья так питаться, отказ от полезных, длинных углеводов еще никого до добра не доводил?!», «Ну ладно сладкое, но фрукты и крупы почему в немилость попали?», «Да зачем вообще такая жизнь? А корюшка в Питере пойдет, неужели не соблазнитесь?», - тут же начали обсуждать пользователи сети.

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Нашлись и те, кто оценил силу воли владельца известного питерского ресторатора. Мол, от сладкого отказаться смогла, а от полусладкого шампанского с Ксенией Собчак нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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