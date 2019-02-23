2019-02-23T10:33:21+03:00
Общество

Салют на 23 февраля 2019 года в Москве: прямая онлайн-трансляция

Яркие фейерверки запустят с 16 площадок города. Прямая трансляция салюта на 23 февраля 2019 года в Москве начнется в 21.00 [видеотрансляция]
Александр ДЖУМАЕВ
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Посмотреть салют в Москве можно с 16 площадок.Посмотреть салют в Москве можно с 16 площадок.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В эту субботу, 23 февраля, в Москве состоится серия салютов, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Пиротехническое шоу начнется в 21:00.

Как сообщает пресс-служба мэрии Москвы, 10 тысяч выстрелов в честь праздника совершат 74 специальных артиллерийских орудий. "Вечернее небо озарят 300-метровые купола из красных, белых и зеленых искр", - отметили в мэрии.

В качестве пусковых установок для салютов будут использоваться орудия калибром от 105 до 310 миллиметров. На Поклонной горе дополнительный шумовой эффект будут создавать орудия ЗиС-3 времени Великой Отечественной войны.

Посмотреть красочное пиротехническое шоу можно будет с 16 площадок, расположенных по всей столице, включая Зеленоград. Основными площадками для запуска в этот день станут Поклонная гора, Воробьевы горы, а также Лужнецкая набережная.

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В честь Дня защитника Отечества в Москве прогремят праздничные салюты, их проведут на 16 площадках города. Запуск фейерверков начнется в 21.00 и продлится 10 минут.

- За это время 74 салютные установки совершат около 10 000 выстрелов, - рассказали в мэрии Москвы. - Вечернее небо озарят 300-метровые купола из красных, белых и зеленых искр (подробности)

Куда пойти на 23 февраля 2019 в Москве: смотр боевых саней и состязание умов

День защитника Отечества — это еще один повод провести свободное время вместе с семьей весело и интересно. «Комсомольская правда» собрала подборку событий Москвы, которые стоит посетить в 2019 году (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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