2019-02-23T11:07:49+03:00
Происшествия

Пожар в московской консерватории имени Чайковского начался в административном корпусе

Пожар в московской консерватории имени Чайковского охватил 30 квадратных метров [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Из здания консерватории эвакуированы сотрудники и посетители.Из здания консерватории эвакуированы сотрудники и посетители.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В десятом часу субботы, 23 февраля, в службу спасения поступило сообщение о возгорании в одном из корпусов Консерватории имени Чайковского, который расположен на Среднем Кисловском переулке. К моменту приезда пожарных отрытым пламенем горело помещение на третьем этаже.

- Это четырехэтажный административный корпус, который был закрыт на реконструкцию. Площадь возгорания составляет 30 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

В ликвидации возгорания принимают участие 15 пожарных расчетов. Из здания консерватории эвакуированы сотрудники и посетители.

Для движения автомобилей перекрыт Средний Кисловский переулок. Затруднен проезд по Большой Никитской улице. Водителям стоит заранее планировать пути объезда.

В Москве горит консерватория им. Чайковского.Произошел пожар в здании консерватории в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Открытым пламенем горит третий этаж

ИСТОЧНИК KP.RU

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