Пожар в московской консерватории имени Чайковского начался в административном корпусе

В десятом часу субботы, 23 февраля, в службу спасения поступило сообщение о возгорании в одном из корпусов Консерватории имени Чайковского, который расположен на Среднем Кисловском переулке. К моменту приезда пожарных отрытым пламенем горело помещение на третьем этаже.

- Это четырехэтажный административный корпус, который был закрыт на реконструкцию. Площадь возгорания составляет 30 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

В ликвидации возгорания принимают участие 15 пожарных расчетов. Из здания консерватории эвакуированы сотрудники и посетители.

Для движения автомобилей перекрыт Средний Кисловский переулок. Затруднен проезд по Большой Никитской улице. Водителям стоит заранее планировать пути объезда.