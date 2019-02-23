Пассажира из Бельгии, угрожавшего бомбой, задержали в аэропорту Шереметьево

Настоящий переполох в субботу, 23 февраля, в аэропорту Шереметьево устроил транзитный пассажир из Бельгии. По данным Интерфакса, оказавшись в самолете «Москва-Париж» за несколько минут до его вылета, мужчина заявил, что в его сумке находится бомба. Его сразу же сняли с рейса.

- Он вел себя агрессивно и громко разговаривал сам с собой на французском языке – сообщил Интерфакс со ссылкой на собственный источник информации.

Взрывчатку у мужчины не нашли. Сейчас его допрашивают сотрудники транспортной полиции. Из-за ЧП вылет самолета задержали более чем на час. В пресс-службе аэропорта происшествие никак не комментируют. Мужчине грозит уголовное наказание. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «ложное сообщение о террористическом акте». Шутнику грозит штраф и до двух лет лишения свободы.

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