2019-02-23T14:34:26+03:00
Звезды

Беременная внучка Стриженова чудом выжила в аварии

Многодетная мама не чувствует ног
Ольга ЛИБГАРДТ
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Александра Стриженова.Александра Стриженова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Беременная внучка Олега Стриженова чуть не погибла в аварии. Все произошло в Подмосковье.

По словам Александры, она была за рулем своей машины, когда неожиданно на полосу выскочил "КамАз", который не успевал перестроиться. Ей срочно пришлось уходить от столкновения.

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После аварии Александра Стриженова не чувствует ног
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В итоге машина внучки прославленного актера вылетела в кювет, а сама многодетная мама еще долго не могла прийти в себя от шока. "Спасибо, Господи, за мой второй день рождения", - сообщила Александра в соцсети.

После аварии у молодой женщины возникли проблемы с ногами, она их не чувствует. "Что - пока не знаю, не ходят, сегодня даже встать не могу. С беременностью вроде бы все нормально, но у врача еще не была. Болит живот сегодня и вчера болел", - призналась Александра.

Она добавила, что "КамАз" скрылся с места ДТП. Внучка Стриженова нашла свидетелей аварии, но они не запомнили номера нарушителя, а регистратора ни у кого не оказалось, передает "СтарХит".

strizhenova_alexandrastrizhenova_alexandra
Актриса не общается со своими звездными родственниками
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Стриженова сейчас ждет пятого ребенка. Отцом будущего малыша является популярный на всю страну человек. "Я на втором месяце беременности. Было ЭКО. Гинеколог не увидела, что у меня прошло меньше года после предыдущих родов, а я не сообщала эту информацию", - рассказывала многодетная мама.

Отметим, Александра является внучкой известного актера Олега Стриженова. Наследница знаменитой четы не общается с известными родственниками, телеведущими Александром и Екатериной Стриженовыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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