Беременная внучка Стриженова чудом выжила в аварии

Беременная внучка Олега Стриженова чуть не погибла в аварии. Все произошло в Подмосковье.

По словам Александры, она была за рулем своей машины, когда неожиданно на полосу выскочил "КамАз", который не успевал перестроиться. Ей срочно пришлось уходить от столкновения.

strizhenova_alexandra После аварии Александра Стриженова не чувствует ног

В итоге машина внучки прославленного актера вылетела в кювет, а сама многодетная мама еще долго не могла прийти в себя от шока. "Спасибо, Господи, за мой второй день рождения", - сообщила Александра в соцсети.

После аварии у молодой женщины возникли проблемы с ногами, она их не чувствует. "Что - пока не знаю, не ходят, сегодня даже встать не могу. С беременностью вроде бы все нормально, но у врача еще не была. Болит живот сегодня и вчера болел", - призналась Александра.

Она добавила, что "КамАз" скрылся с места ДТП. Внучка Стриженова нашла свидетелей аварии, но они не запомнили номера нарушителя, а регистратора ни у кого не оказалось, передает "СтарХит".

strizhenova_alexandra Актриса не общается со своими звездными родственниками

Стриженова сейчас ждет пятого ребенка. Отцом будущего малыша является популярный на всю страну человек. "Я на втором месяце беременности. Было ЭКО. Гинеколог не увидела, что у меня прошло меньше года после предыдущих родов, а я не сообщала эту информацию", - рассказывала многодетная мама.

Отметим, Александра является внучкой известного актера Олега Стриженова. Наследница знаменитой четы не общается с известными родственниками, телеведущими Александром и Екатериной Стриженовыми.