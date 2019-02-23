В постели найден мертвым 30-летний внук Кларка Гейбла

Внук знаменитого американского актера, звезды фильма "Унесенные ветром" Кларка Гейбла найден мертвым в Далласе. По словам родственников погибшего, он не страдал от серьезных заболеваний.

Кларк находился в Далласе на съемках, пишет TMZ. Внука одной из величайших звезд кино нашла в постели его невеста. Его смерть зафиксировали медики Пресвитерианской больницы штата Техас.

На своей странице в Instagram о смерти Кларка написала его мать: "С тяжелым сердцем мы прощаемся с моим прекрасным сыном Кларком. Он умер сегодня утром. Я всегда буду рядом с тобой, мой прекрасный сын. Мама".

tracy_yarro_scheff О смерти Кларка Гейбла-млашего написала его мать

Сестра актера в Facebook отметила, что Кларк ушел из жизни во сне. Похороны пройдут в Лос-Анджелесе. Причина смерти Гейбла-младшего не уточняется.

Родные и близкие заявили, что он ничем серьезным не болел. Однако подчеркнули, что Гейбл III долгое время вел борьбу с наркотической зависимостью.

tracy_yarro_scheff Внук Гларка Гейбла умер в 30 лет

Молодой человек был очень похож на своего красавца-деда. У него осталась полуторагодовалая дочь Шор.

Кларку Гейблу III было 30 лет. Он являлся моделью, актером и телеведущим. Долгое время вел реалити-шоу "Мошенники", в котором разоблачали неверных жен и мужей.

В 2012 году внук известного актера был осужден за хулиганство с лазерной указкой. Он светил на вертолет. В 2009 году молодой человек пережил нападение в Лос-Анджелесе. Знакомый ударил его ножом в ребра.