2019-02-23T15:06:25+03:00
Звезды

В постели найден мертвым 30-летний внук Кларка Гейбла

Бездыханное тело молодого человека обнаружила его невеста
Ольга ЛИБГАРДТ
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У Кларка Гейбла III осталась полуторагодовалая дочь Шор.У Кларка Гейбла III осталась полуторагодовалая дочь Шор.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Внук знаменитого американского актера, звезды фильма "Унесенные ветром" Кларка Гейбла найден мертвым в Далласе. По словам родственников погибшего, он не страдал от серьезных заболеваний.

Кларк находился в Далласе на съемках, пишет TMZ. Внука одной из величайших звезд кино нашла в постели его невеста. Его смерть зафиксировали медики Пресвитерианской больницы штата Техас.

На своей странице в Instagram о смерти Кларка написала его мать: "С тяжелым сердцем мы прощаемся с моим прекрасным сыном Кларком. Он умер сегодня утром. Я всегда буду рядом с тобой, мой прекрасный сын. Мама".

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О смерти Кларка Гейбла-млашего написала его мать
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Сестра актера в Facebook отметила, что Кларк ушел из жизни во сне. Похороны пройдут в Лос-Анджелесе. Причина смерти Гейбла-младшего не уточняется.

Родные и близкие заявили, что он ничем серьезным не болел. Однако подчеркнули, что Гейбл III долгое время вел борьбу с наркотической зависимостью.

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Внук Гларка Гейбла умер в 30 лет
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Молодой человек был очень похож на своего красавца-деда. У него осталась полуторагодовалая дочь Шор.

Кларку Гейблу III было 30 лет. Он являлся моделью, актером и телеведущим. Долгое время вел реалити-шоу "Мошенники", в котором разоблачали неверных жен и мужей.

В 2012 году внук известного актера был осужден за хулиганство с лазерной указкой. Он светил на вертолет. В 2009 году молодой человек пережил нападение в Лос-Анджелесе. Знакомый ударил его ножом в ребра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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