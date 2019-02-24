2019-02-24T14:39:38+03:00
Спорт

Поехали: В понедельник в отечественном хоккее стартует Кубок Гагарина

Больше всего игр в рамках соревнования состоится на «ЦСКА Арене» в Парке легенд на Автозаводской
Сергей КИРИЛЛОВ
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В понедельник стартует розыгрыш главного трофея КХЛ - Кубка Гагарина.В понедельник стартует розыгрыш главного трофея КХЛ - Кубка Гагарина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник в нашем хоккее начинается самое интересное - Кубок Гагарина, который в этом году буквально захватил московский регион. Ведь кроме трех столичных команд и «Витязя» из Подольска, в подмосковной Балашихе будет играть омский «Авангард» (у «ястребов» домашнее гнездо пока на ремонте). Ну а больше всего матчей состоится на «ЦСКА Арене» в Парке легенд на Автозаводской, где попеременно будут соревноваться со своими соперниками и ЦСКА, и «Спартак».

Команды Континентальной хоккейной лиги сразятся в сериях до четырех побед. Седьмые матчи, если до них дойдет дело, состоятся 9 и 10 марта.

Пары плей-офф Кубка Гагарина

Западная конференция

ЦСКА (1*) - Витязь (8)

СКА (2) - Спартак (7)

Локомотив (3) - Сочи (6)

Йокерит (4) - Динамо М (5)

Восточная конференция

Автомобилист (1) - Трактор (8)

Барыс (2) - Торпедо НН (7)

Металлург Мг (3) - Салават Юлаев (6)

Авангард (4) - Ак Барс (5)

* - место по итогам регулярного первенства

ИСТОЧНИК KP.RU

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