Поехали: В понедельник в отечественном хоккее стартует Кубок Гагарина
В понедельник в нашем хоккее начинается самое интересное - Кубок Гагарина, который в этом году буквально захватил московский регион. Ведь кроме трех столичных команд и «Витязя» из Подольска, в подмосковной Балашихе будет играть омский «Авангард» (у «ястребов» домашнее гнездо пока на ремонте). Ну а больше всего матчей состоится на «ЦСКА Арене» в Парке легенд на Автозаводской, где попеременно будут соревноваться со своими соперниками и ЦСКА, и «Спартак».
Команды Континентальной хоккейной лиги сразятся в сериях до четырех побед. Седьмые матчи, если до них дойдет дело, состоятся 9 и 10 марта.
Пары плей-офф Кубка Гагарина
Западная конференция
ЦСКА (1*) - Витязь (8)
СКА (2) - Спартак (7)
Локомотив (3) - Сочи (6)
Йокерит (4) - Динамо М (5)
Восточная конференция
Автомобилист (1) - Трактор (8)
Барыс (2) - Торпедо НН (7)
Металлург Мг (3) - Салават Юлаев (6)
Авангард (4) - Ак Барс (5)
* - место по итогам регулярного первенства
ИСТОЧНИК KP.RU