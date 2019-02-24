У Платона останавливается сердце

Платон – первенец. Любящие друг друга мама и папа очень его ждали. Тем страшнее было, когда на последних неделях беременности поступило предложение «удалить» живого, шевелящегося и уже названного по имени ребенка, так как у него обнаружен порок сердца. Так что родители начали борьбу еще тогда, отказавшись убить сына. Согласитесь, их можно понять. В конце концов, во всем мире делаются операции, люди с пороком сердца доживают до старости и рожают здоровых детей…

Так Платоша родился. Нежный, смышленый, очень добрый. Быстро развивается, несмотря на постоянную слабость и две серьезные операции. Но порок оказался тяжелым – в сердце Платоши всего один желудочек, и сосуды переплетены хаотично. Первую операцию малыш перенес в первый месяц жизни, вторую — через полгода. Теперь срочно необходима третья – основная, самая сложная - операция Фонтена –перекраивание всей работы сердечной мышцы, запускание потока венозной крови напрямую в легочную артерию... Вряд ли стоит перечислять тут все медицинские термины и сложности. Суть в том, что смертность в результате подобного вмешательства в нашей стране более, чем велика, а Платон очень слаб. Именно поэтому наши доктора неофициально, но очень настойчиво рекомендуют родителям везти ребенка оперировать в Германию, где результаты во много раз лучше. А официально просто тянут с назначением операции. То есть, в документах рекомендация срочной операции есть, а на деле – тишина. Немецкие же врачи, изучив выписки Платона, считают, что сроки необходимой операции просто «горят». Ребенок умирает!

Платон и правда очень плохо себя чувствует. Губы и ногти синие. Даже вкусная еда – не в радость, потому что любое движение дается с трудом. Кислорода в крови совсем мало. Ребенка в любой момент может не стать. А родители уже вывернули все карманы и залезли во все долги, но негде им взять 37 680 евро на операцию за рубежом. Пожалуйста, помогите, пока еще шанс!

(499) 250-02-44 Татьяна, координатор.

Немецкие считают, что сроки необходимой операции Платоши просто «горят».

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