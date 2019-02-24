На 10 девчонок уже меньше 9 ребят

Женщин в России по-прежнему больше мужчин. По данным, которые опубликовал Росстат, в 2018 году в стране было 78,7 миллионов женщин и 68,1 миллионов мужчин, то есть, на каждые 1000 мужчин приходилось 1156 женщин.

Но это — в среднем. Интересно, что в группе россиян до 34 лет пропорции выглядят иначе: на 1000 мужчин — 960 женщин. Но после 35 лет картина меняется — представительниц прекрасного пола становится больше, 1027 против 1000. А в группе людей старше 70 лет разрыв и вовсе кратный: 1000 мужчин на 2377 женщин.

- У российских мужчин высокая смертность, особенно в среднем возрасте, - прокомментировал «Комсомолке» цифры директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. - И продолжительность жизни также резко отличается: 67,5 лет у мужчин и 77,6 у женщин — разница в 10 лет. Причины все те же: образ жизни мужчин более рисковый - они больше пьют, у них больше травм, они реже обращаются к врачу, меньше заботятся о своем здоровье...