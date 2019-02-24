2019-02-24T18:06:54+03:00
В мире

Египетский Шарм-эш-Шейх защитят от террористов стеной

Власти надеются, что такие меры безопасности могут им вернуть туристов
Мария БЕРК
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В историческом центре Шарм эш Шейха.В историческом центре Шарм эш Шейха.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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После того как в ноябре 2015 года из-за теракта над Синаем произошло крушение российского самолета авиакомпании «Когалымавиа», в котором погибли 224 человека, между Россией и Египтом было прервано авиасообщение. Для возобновления перелетов Москва потребовала от Каира значительно усилить меры безопасности. Первый рейс в Каир из Москвы состоялся только в апреле 2018 года.

Отсутствие постоянного потока российских туристов сильно ударило по египетскому турбизнесу. Поэтому власти региона Южный Синай решили построить стену вокруг одного из самых популярных у отдыхающих городов - Шарм-эш-Шейха. Правда, губернатор Халед Фуда пока с осторожностью комментирует это строительство.

- Это не стена, - поясняет Фуда. - Этот проект призван украсить и обезопасить Шарм-эш-Шейх. Мы делаем это, чтобы помочь городу вернуть потерянные доходы от туризма.

Будущая стена будет сочетать высокие бетонные барьеры и не менее 37 км забора с колючей проволокой. У города будет четыре входа - «с очень красивыми дверьми», добавляет губернатор. Аналогичные планы по строительству стены вокруг Шарм-эш-Шейха обсуждались еще в 2015 году. Но тогда по неизвестным причинам от них отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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