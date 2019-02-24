2019-02-24T19:21:40+03:00
Общество

В РПЦ сожалеют, что Познер не пришел к вере

Митрополит Иларион рассказал об общении с телеведущим
Ася ХОВАНСКАЯ
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Атеистические взгляды Владимира Познера широко известны.Атеистические взгляды Владимира Познера широко известны.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Глава Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион, говоря, что сразу принять на веру все церковные догматы может не каждый, рассказал о своей беседе с телеведущим Владимиром Познером. Чьи атеистические взгляды широко известны.

- Я хорошо его знаю, был у него на передаче. Меня пугали перед этим, говорили, мол, не надо к нему идти, Познер - атеист. Но я должен сказать, что он с достаточным уважением и беседу вел, и вообще отзывался о религии, - поделился владыка. - У него действительно есть живой интерес к религии. Он читал Евангелие, по его утверждению, не один раз. Я сожалею, что это не привело его к вере. Но Владимир Познер - не единственный, кто прочитал Евангелие и не уверовал в Иисуса Христа как Бога и Спасителя. Евангелие - это книга, которая каждому человеку раскрывается по-разному. Так же, как и личность Христа каждому человеку раскрывается по-разному.

По его словам, образованность отнюдь не ведет к атеизму, а как раз наоборот.

- Среди церковных людей немало людей высокообразованных, в том числе занимающих ведущее положение в самых разных отраслях науки. Число верующих ученых исчисляется миллионами, и никак нельзя сказать, что образованность ведет к неверию. Как раз, я бы сказал, наоборот. Один известный ученый сказал, что малое знание уводит от Бога, а большое знание приводит к нему, - заключил митрополит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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