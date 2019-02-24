Вечером в воскресенье, 24 февраля, появились сообщения о пожаре в Пушкинском музее.

- В дежурную часть поступил звонок, звонивший сообщил, что в основном здании музее на улице Пречистенка начался пожар, - рассказал «КП» источник в экстренных службах.

На место немедленно выдвинули несколько пожарных расчётов.

- Сейчас наши сотрудники находятся на месте, однако ни задымления, ни визуального проявления пожара они не наблюдают, - заявляют в пресс-службе московского управления МЧС. - Пожарные исследуют здание. Пока никаких оснований для беспокойства нет.

На всякий случай спасатели попросили охрану вывезти из здания посетителей музея и персонал, всего - около сотни человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693804" frameborder="0"></iframe> К Пушкинскому музею в центре Москвы экстренно стянули несколько пожарных экипажей.

Сообщений о пострадавших пока также не поступало. Пожарные не исключают, что сигнал мог оказаться ложным.

ОФИЦИАЛЬНО

Сообщение Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Facebook:

В СМИ появилась ложная информация о пожаре в Пушкинском музее и эвакуации 100 человек из Отдела личных коллекций. Возгорания нет. На крыше выпаривали снег. Прохожие увидели пар и вызвали пожарных. Тревога была ложной.