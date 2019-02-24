К Пушкинскому музею в центре Москвы экстренно стянули несколько пожарных экипажей
Вечером в воскресенье, 24 февраля, появились сообщения о пожаре в Пушкинском музее.
- В дежурную часть поступил звонок, звонивший сообщил, что в основном здании музее на улице Пречистенка начался пожар, - рассказал «КП» источник в экстренных службах.
На место немедленно выдвинули несколько пожарных расчётов.
- Сейчас наши сотрудники находятся на месте, однако ни задымления, ни визуального проявления пожара они не наблюдают, - заявляют в пресс-службе московского управления МЧС. - Пожарные исследуют здание. Пока никаких оснований для беспокойства нет.
На всякий случай спасатели попросили охрану вывезти из здания посетителей музея и персонал, всего - около сотни человек.
К Пушкинскому музею в центре Москвы экстренно стянули несколько пожарных экипажей.
Сообщений о пострадавших пока также не поступало. Пожарные не исключают, что сигнал мог оказаться ложным.
ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Facebook:
В СМИ появилась ложная информация о пожаре в Пушкинском музее и эвакуации 100 человек из Отдела личных коллекций. Возгорания нет. На крыше выпаривали снег. Прохожие увидели пар и вызвали пожарных. Тревога была ложной.
ИСТОЧНИК KP.RU