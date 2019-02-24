2019-02-24T21:39:43+03:00
Общество

Михаил Таратута: «Неправда, что американцы относятся к нам со страхом. Они относятся к нам с отвращением»

Новая книга известного тележурналиста и большого знатока США «Русские и американцы: про них и про нас, таких разных» посвящена взаимоотношениям двух великих народов. Накануне выхода автор пришел на радио «КП»
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯДенис КОРСАКОВ
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Накануне выхода книги журналист Михаил Таратута пришел на на радио «Комсомольская правда», на программу «Книжная полка».Накануне выхода книги журналист Михаил Таратута пришел на на радио «Комсомольская правда», на программу «Книжная полка».Фото: Иван МАКЕЕВ
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ПЕРВЫЕ КОММУНИСТЫ США - НАШИ ЛЮДИ

- В первой же главе книги вы говорите о войне в Ираке в 2003 году и о том, что американцы искренне хотели принести туда демократию. Причинить добро там, где, по их мнению, царит зло. Видели себя мессиями.

- Я понимаю эту историю так: разведка очень всерьез подвела Буша-младшего. Он получил сведения о том, что в Ираке разрабатывается оружие массового поражения, что там расположены лагеря «Аль-Каиды». Причем в 2003 году боль от атаки на башни-близнецы в сентябре 2001-го была еще очень свежей... Эта боль требовала отмщения. Например, снести их бесчеловечный режим. Что американцы и сделали. В нашей стране много говорили, будто это была борьба за нефть, но ни одного литра иракской нефти американцы не присвоили.

Однако произошла большая неувязка. Американцы, как и мы, очень мало знают о других народах, их психологии. Казалось бы: ну, хорошо, ребята, вы снесли этот режим, молодцы, уходите. Но нет: они начали религиозную войну и увязли в ней. Они хотели построить там демократическое общество, потому что считают его единственно правильным. Они вообще рассматривают весь мир с точки зрения соответствия их демократическим канонам. Если в какой-то стране демократии нет или ее развитие на низком уровне - это как бы недогосударство. Они не поняли главного: страна должна быть готова к демократии, а для иракцев демократические идеи - сродни хаосу. Им был понятнее их режим - плохой, репрессивный, но близкий. Конечно, это была не совсем бескорыстная история для США. Известно, что демократии между собой не воюют, и американцы хотели получить еще одного союзника в этом регионе.

- Такое ощущение, что они и не хотят понимать чужую ментальность.

- Они смотрят на мир со своей очень большой моральной высоты. Они видят себя идеальным обществом. Да, у них есть проблемы, они это осознают, но это проблемы высокоразвитого общества. «Американская исключительность» имеет свои глубокие корни. Первыми колонистами Америки были отцы-пилигримы - люди, которые уехали из Англии от преследований - со стороны и светской власти, и англиканской церкви. Это были представители наиболее радикального крыла реформации. И чем-то они напоминали наших староверов. Они хотели построить общество справедливости, как они называли это - «град на холме», которым будут восхищаться, и он поведет за собой весь мир к свободе и справедливости. Постепенно эта идея трансформировалась в философскую максиму «божественного предназначения» - о том, что Америке предстоит стать всемирным факелом свободы. Мессианская идея отсюда и выросла. Она была сформулирована, как раз когда американцы осваивали Дикий Запад. И это было очень удобное объяснение тому, почему происходит кровопролитие, почему с индейцами не все ладно, почему земли у них отнимают, убивают. Но и с американской стороны было тоже пролито много крови, которая требовала высокого оправдания. К тому же Америка была приютом для гонимых людей со всего мира. Наши социалисты-революционеры начала ХХ века - многие благополучно осели в Америке. Также Россия сделала замечательный подарок американцам, образовав коммунистическую партию. Для первых деятелей компартии в США английский не был родным - это были наши люди.

Известный тележурналист и большой знаток Соединенных Штатов Михаил Таратута Фото: Иван МАКЕЕВ

Известный тележурналист и большой знаток Соединенных Штатов Михаил ТаратутаФото: Иван МАКЕЕВ

- Русские оказали большое влияние на формирование общества в США. Но у всех народов есть в Америке свое лобби. У китайцев, например. А русских в Америке сейчас не лоббирует никто.

- Мне часто приходилось слышать, какой вклад внесли китайцы, итальянцы, японцы - кто угодно, кроме русских. Это несправедливо. Одна из самых известных кинокомпаний Metro-Goldwyn-Mayer была основана выходцами из России. Самый знаменитый в США композитор сороковых и пятидесятых, автор множества мюзиклов и популярных песен - это Ирвинг Берлин, выходец из России. Телевидение было изобретено русским Зворыкиным и внедрено другим русским - Семеном Катаевым. Основатель компании NBC Давид Сарнов - тоже из Российской империи. И масса еще других примеров, но я ни разу не слышал, чтобы официально было сказано: да, русские сделали вклад в развитие Америки.

ПОРУГАЛИСЬ ИЗ-ЗА ЕВРЕЕВ

- Но в том перечне, который вы привели, речь идет в основном о евреях, которые эмигрировали из-за того, что царское правительство их притесняло. Черта оседлости, антисемитизм и юдофобство на государственном уровне, унижения, погромы… Евреи уезжали в США за лучшей жизнью и не очень гордились своими российскими корнями.

- Речь все-таки не только о евреях. Очень большая была волна эмиграции представителей всевозможных религиозных сект - русских тоже. Но из-за еврейской эмиграции у нас впервые испортились отношения всерьез. До этого мы были друзьями. Когда король Англии попросил Екатерину Вторую послать войска на подавление восставших в Америке колонистов, та отказалась. Наоборот - послала эскадру, которая помогла прорвать торговую блокаду, устроенную англичанами. В общем, все было здорово до тех пор, пока Теодор Рузвельт не обратился к Александру Третьему с просьбой прекратить погромы и прочие безобразия в отношении евреев. На что Александр Третий, а потом и Николай Второй отвечали: это наши дела, сами разберемся. А в итоге из России в США тогда уехали где-то полтора миллиона человек. И вот тогда же начались первые санкции в отношении нас.

- Потом отношения то теплели, то обострялись до «холодной войны». Потом - недолгое улучшение. И опять пошла волна вражды: теперь «пиндосы» и все такое. Как это развивалось?

- Это разочарование из-за неоправданных ожиданий друг от друга. Первое. У нас случилось падение советской власти, мы пошли демократическим путем. И решили, что раз мы теперь такие демократические, прозападные, американцы должны нам здорово помочь - в том числе, материально. А им такое даже в голову не приходило. Они считали, что Россия - страна, очень богатая ресурсами и образованными людьми, ну, не Нигерия, - людьми, которые сами в состоянии себе помочь. Причем советы они были готовы давать сколько угодно. Второе: они надеялись, что мы теперь вольемся в семью цивилизованных народов. Но на правах младшего брата. А модель российской государственности не терпит ущемленного положения. Не привыкли мы быть на вторых ролях. Стало копиться взаимное раздражение. Оно выплеснулось в 1997 году, когда американцы стали бомбить Белград. Казалось бы, ну что нам Югославия? Ну то есть да, православные, но мы вдруг встали совсем горой и стеной - мы почувствовали себя второстепенным партнером, с которым не особо считаются. Другим ударом стало расширение НАТО на Восток: мы поняли, что нас очень сильно обманули. А американцев не устраивало, как у нас идет развитие демократии - ну и вообще, кочевряжимся мы что-то. Ведь после распада СССР у Америки укрепилась уверенность, что они - единственные лидеры в мире, и их порядок - самый правильный. А потом, когда мы обросли жирком нефтедолларов, мы заявили о себе как о мировом игроке, в частности, отправили войска в Сирию - и это был поворотный пункт: встала проблема геополитической конкуренции.

- Как это отразилось на отношениях частных людей? Правда, что средний американец мало интересуется нашей страной и может перепутать Россию с Украиной?

- Да, широкая эрудиция - не сильная сторона американцев. С географией у них беда полная.

Россию с Украиной, наверное, не перепутают, но на карте Украину могут и не найти. К русским теперь отношение настороженное. Горбачев был для них звездой, он был очень популярен, до истеричности, они платили по полторы-две тысячи долларов за возможность прийти на его выступление. Но сейчас…

- До Горбачева СССР был для них каким-то филиалом ада, они боялись ядерной войны.

- Конечно. Это то, что меня поразило в США с самого начала - там вся страна изрыта бункерами на случай атаки.

- И этот страх сейчас возродился?

- Я не думаю, что это вернулось. Это не страх. Это отвращение. И это очень печально. Россия воспринимается в США как страна, которая постоянно обманывает, никогда не говорит правду, которая все время ставит палки в колеса американским интересам, от которой можно ожидать нарушения всех правил - ну, неважно, что эти правила миропорядка были написаны американцами. Есть ньюсмейкеры, чье мнение тиражировала пресса, они дали множество негативных оценок России, пресса все это блистательно разнесла. Сейчас в сенате есть демократы и республиканцы, которые не могут договориться ни о чем, кроме одного - их объединяет отношения к России. Санкций будет еще много, Россия для Америки - это противник, которому нужно не дать развиваться. Все это - к большому сожалению.

ГОЛЛИВУДСКАЯ УЛЫБКА - НЕ ПРОСТОЕ УКРАШЕНИЕ

- А американская улыбка, которая нам кажется фальшивой, наклеенной…

- Для американцев огромное психологическое значение имеет личное пространство. У нас как? Случились неприятности, мы можем прийти к другу поздно, вывалить все свои беды на него. И ничего, что на кухне жена диссертацию пишет, ребенок спит, ваша беседа всем мешает. Но друг сочувствует, размахивает руками: твой начальник негодяй, тёща мегера, но мы все преодолеем. У американцев это по-другому. Если ничего не горит, почему нужно приходить ночью, а не на другой день? И почему домой? Удобней в баре. Американец не будет бурно проклинать ваших обидчиков. Он четко взвесит свои возможности: что он может для вас реально сделать? С нашей точки зрения, как-то это холодновато, без эмоций. Но на самом деле он искреннейше вам сочувствует - просто другим способом. Или, допустим, вы едете на поезде в Саратов. За это время вы со своим попутчиком выпьете, закусите, расскажете все о себе. Американцы никогда так не откровенны. Но они очень легки в плане знакомств. Завязывают общение удивительно просто: «Привет, меня зовут Том, а вас? А чем вы занимаетесь? Как интересно, у меня жена тоже этим занимается!» Разговор завязывается элементарно, но дальше этого ничего не идет.

Они очень охраняют свое личное пространство. И никогда не лезут в чужое. Они вряд ли пойдут к другу делиться бедами. На вопрос «Как дела?» - один ответ: Fine!, «Прекрасно!». Но улыбка это не просто социальный ритуал, она означает уважение к вашим границам. На душе у человека могут кошки скрести - и жена ушла, и сын наркоман, но вас он этим грузить не будет. Это и есть индивидуализм. Да, у них общество начинается с личности, с прав личности. Для нас индивидуализм пока - это что-то вроде эгоизма. Хотя разница между первым и вторым в том, что индивидуалист никогда не использует чужие ресурсы в своих целях. Он с младых ногтей учится самостоятельности.

- В книге вы пишете: если американца, который поработал в одном коллективе с русскими, спросить о нашем подходе к делам, он скажет: «негативное отношение». Что это значит?

- Это особенность нашей ментальности. Например, вот ставится задача. Первая реакция американцев будет разбить задачу на пункты, определить приоритеты и начать действовать. Первая реакция нашего человека: нет это невозможно сделать. И начинает приводить аргументы - почему нельзя. Причем это не имеет отношения к результату. Он сделает - и даже, может быть, очень хорошо, лучше, чем американец.

- А почему они считают наших людей угрюмыми? Во всех голливудских фильмах русские мрачные, как тучи.

- Мы настороженно относимся к незнакомым людям. Даже мимика это выражает. Первым делом - не приятие, а отторжение. Так же, как в делах. То же самое negative attitude, негативное отношение. У американцев создается впечатление, что русские - недоброжелательные люди.

КАК ТРАВЯТ АМЕРИКАНСКОГО МУЖЧИНУ

- Зато сами любого «недоброжелательного» готовы до смерти заклевать. Сначала гвоздили продюсера Харви Вайнштейна, который принуждал к сексу актрис. Он лишился работы и чуть не сел в тюрьму. Потом - пошла лавина гнева. Набросились на других знаменитостей. Последний пострадавший - ведущий церемонии «Оскар» Кевин Харт. У него в твиттере нашли старую шутку геев. Харта затравили так, что пришлось ему отказаться от конферанса на «Оскаре», чтобы тухлыми помидорами не закидали.

- В последнее десятилетие идеи либеральной части американского общества двигались по очень грустному пути под названием «политкорректность». Начиналось все прилично: поскольку для негров слово «негр» звучит неприятно, ассоциируется с оскорбительным обращением к рабу «ниггер», давайте придумаем им что-нибудь типа «афроамериканец». Дальше - давайте не будем обижать инвалидов, будем говорить «люди с ограниченными возможностями». Ну, и так далее…

Так же, например, с харрасментом, сексуальным домогательством. Это явление существовало всегда, но оно замалчивалось. И только в конце восьмидесятых это стало обсуждаться широко. И глубоко осуждаться. Многие женщины воспользовались этой ситуацией, чтобы преследовать личные цели. Отомстить, например. У меня есть приятель, у него была крупнейшая в Америке переводческая компания. И служила у него переводчица-японистка, которая была кандидатом на вылет, просто потому, что плохо работала. Она это знала. Мой товарищ понял, что нехорошая атмосфера сгущается, и посадил свою секретаршу так, чтобы она всегда видела, что происходит у него в кабинете - через открытую дверь. Но все равно не уберегся. Японистка стала вести дневник и записывала все, что говорят мужчины в кабинете рядом с ней - кто как скабрезно пошутил. А в Америке такие записи могут приниматься в суде. И вот однажды она начальнику говорит: «Можете меня уволить, но я подам в суд на вашу компанию, потому что вы не создаете женщинам условия, которые ограждают их от сексуальных преследований и оскорбительного поведения». Приятель решил: адвокат ему будет стоить больших денег, плюс - нервы, репутация... Он предпочел ей заплатить, хотя отделался очень дешево: всего 5000 долларов. Обычно дороже...

Еще это связано с подъемом женского движения. У меня бывали случаи, когда я по российской привычке пропускал женщину вперед, подавал руку из автобуса, открывал двери. В ответ слышал: «Не надо, я не ребенок». Вопрос женской самостоятельности принял гипертрофированные формы.

МИГРАНТЫ ОПАСНЕЕ ФЕМИНИСТОК

- А почему после избрания Трампа пошли демонстрации женщин в шапочках в виде вагин? Сейчас подъем женского движения вызван именно его появлением. И его идиотской, но безобидной шуткой как раз про вагину…

- Он жутко напугал все правозащитное движение, и оно всколыхнулось против него. Правозащитные организации испугались, что они потеряют какие-то свои права, социальные выплаты, льготы.

- Однако, возможно, Трампа выбрали потому, что люди стосковались по «старым» моральным нормам? Вспоминается случай, когда профессора университета Северной Каролины уволили за то, что он осмелился заявить: «для брака нужен один мужчина и одна женщина» - и это взбесило феминисток. Трамп выступил выразителем вкусов мужского белого большинства.

- Да, политкорректность, доведенная до абсурда, действительно имела место, это людей жутко раздражало. Но и глубже были причины. Произошел раскол между истеблишментом и глубинной Америкой. У людей было впечатление, что о них забыли. Истеблишмент занимается только собственными интригами, своими делами, и ему наплевать на простых людей. К тому же тут речь о белом населении - особенно глубинной, «одноэтажной» Америки, которое более консервативно, чем жители больших городов - у него было ощущение, что американская идентичность может погибнуть под наплывом мигрантов, и в первую очередь, из Латинской Америки. Люди испугались, что традиционная англо-саксонская культура будет утоплена в новой - «понаехавшей». И белые люди сами станут «меньшинством». Что в некоторых городах уже имеет место. Например, Майами - латиноамериканский город, где все руководство - и мэр, и начальник полиции - кубинцы. В Сан-Франциско все китайцы и другие азиаты… В общем, если бы не эти обстоятельства, Трампа бы никогда не выбрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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