2019-02-24T22:00:20+03:00
Происшествия

В полиции рассказали, как взломщик вынес 1,2 млн. рублей из наркоцентра Стаса Пьехи

Сам певец заявил, что эти деньги должен был заплатить за аренду здания
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Неизвестный вынес из клиники для наркозависимых и алкоголиков Стаса Пьехи крупную сумму денегНеизвестный вынес из клиники для наркозависимых и алкоголиков Стаса Пьехи крупную сумму денегФото: instagram.com
Изменить размер текста:

Московские полицейские ищут преступника, который в минувшие выходные вынес из клиники для наркозависимых и алкоголиков Стаса Пьехи крупную сумму денег. Принадлежащий певцу центр реабилитации находится на юге Москвы, занимая здание на Загородном шоссе.

- По словам заявителя, преступление произошло в период с 16:00 пятницы до 10:00 субботы, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московской полиции. - Неизвестный в маске отжал дверь офиса, взломал сейф в кабинете учредителя компании и забрал лежавшие там деньги - 1 миллион 200 тысяч рублей.

Происшествие уже прокомментировал сам Стас Пьеха. На своей странице в Instagram певец сообщил, что похищенная сумма - это выручка за месяц, которая была приготовлена на погашение аренды и выплату зарплаты персоналу.

«То, что побудило меня заняться этим (открыть клинику, - Авт.), лежит вовсе не в финансовой плоскости, - написал Пьеха. - Строя эту клинику, я брал в долг, продал квартиру... Больше никаких денег в сейфе храниться не будет».

Взломщика ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере». Максимальное наказание по ней - до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Врач мальчика, которого мама пытала в "Лосином острове": "Ребенок делал все, чтобы она его полюбила, но у Надежды была навязчивая идея, что он болен"
Накануне случившегося врачи пытались спасти мальчика от странной мамы и посоветовали женщине хотя бы на время отдать ребенка в другую семью или детский дом [видео, подкаст]
«Куда побежал? Куда глаза глядели»: появилась видеозапись допроса водителя, сбившего насмерть мать и малыша во Владивостоке
Подозреваемый Николай Тимченко так и не смог толком объяснить, почему он скрылся с места жуткой аварии и целые сутки скрывался от полиции [видео]
«Угрожал и взял нож на последнее свидание»: парень, признавшийся в убийстве пловчихи из Тольятти, просил отпустить его домой
В Автограде сегодня решали дальнейшую судьбу 16-летнего Никиты М., который, по версии следствия, из-за неразделенной любви зверски изрезал талантливую спортсменку Сафию А.
Новости 24
Пенс 25 февраля объявит о «конкретных шагах» США в отношении Венесуэлы
Трамп рассказал о своих ожиданиях от второй встречи с Ким Чен Ыном
В Молдавии завершились парламентские выборы
По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн
Подозреваемого в захвате самолета в Бангладеш застрелили при задержании
На Украине выдвинули Maruv ультиматум для участия в «Евровидении - 2019»
Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29
Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном
Помпео заявил, что США рассматривают все возможные действия в отношении Венесуэлы
В Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения премии «Оскар»
Помпео не считает серьезным заявление о нацеливании вооружения России на США
Путин уладил разногласия Голиковой и Силуанова перед посланием Федеральному собранию
Канцлер Австрии заявил о необходимости значительных изменений в работе ЕС
Минобороны РФ получит первый новейший вертолет Ми-38Т до конца июня
Глава колумбийской дипмиссии в Венесуэле официально подтвердил, что покидает Каракас
Трамп: санкции против КНДР, введенные Россией и Китаем, очень полезны
Глава МИД Ирландии: соглашение о выходе Британии из ЕС не подлежит пересмотру