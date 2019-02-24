В полиции рассказали, как взломщик вынес 1,2 млн. рублей из наркоцентра Стаса Пьехи

Московские полицейские ищут преступника, который в минувшие выходные вынес из клиники для наркозависимых и алкоголиков Стаса Пьехи крупную сумму денег. Принадлежащий певцу центр реабилитации находится на юге Москвы, занимая здание на Загородном шоссе.

- По словам заявителя, преступление произошло в период с 16:00 пятницы до 10:00 субботы, - сообщили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московской полиции. - Неизвестный в маске отжал дверь офиса, взломал сейф в кабинете учредителя компании и забрал лежавшие там деньги - 1 миллион 200 тысяч рублей.

Происшествие уже прокомментировал сам Стас Пьеха. На своей странице в Instagram певец сообщил, что похищенная сумма - это выручка за месяц, которая была приготовлена на погашение аренды и выплату зарплаты персоналу.

«То, что побудило меня заняться этим (открыть клинику, - Авт.), лежит вовсе не в финансовой плоскости, - написал Пьеха. - Строя эту клинику, я брал в долг, продал квартиру... Больше никаких денег в сейфе храниться не будет».

Взломщика ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере». Максимальное наказание по ней - до 10 лет лишения свободы.