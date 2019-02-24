2019-02-24T22:51:18+03:00
В мире

На парламентские выборы в Молдове пришло почти 50 процентов избирателей.

А наблюдатели от различных партий обвиняли друг друга в нарушениях
Игорь ЯКУНИН
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Итоговая явка на выборах в Молдове чуть чуть не дотянула до 50 процентовИтоговая явка на выборах в Молдове чуть чуть не дотянула до 50 процентовФото: REUTERS
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В маленькой, но гордой южной республике, зажатой между Румынией и Украиной, в воскресенье прошли парламентские выборы. На 101 депутатское место в парламенте претендовали представители 15 партий. По одномандатным округам - в общей сложности более 300 кандидатов. Из них лишь около полусотни независимых.

На некоторых участках, которые открылись в 7 часов утра, даже выстроились очереди (первыми спешили пожилые). Известно что активно голосовали молдоване, работающие за рубежом, в частности, на западе Германии и на севере Италии. К трем часам дня по местному времени свои голоса отдали более миллиона избирателей. А к 18.30 более 46 процентов от имеющих право голоса. Итоговая явка чуть чуть не дотянула до 50 процентов.

Социалисты и демпартия обвиняли друг друга в организованном подвозе голосующих, в частности, из Приднестровья и в их подкупе. А также в прямой агитации в день выборов - кто-то умудрился агитировать даже на участках. При любом исходе выборов сформировать новое правительство этому парламенту будет сложно.

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Сегодня, 24 февраля, в Молдове проходят парламентские выборы. Основные претенденты на победу - Демократическая партия, Партия социалистов и блок ACUM. Электоральные конкуренты уже успели обвинить друг друга в нарушениях в ходе голосования. Удивляет очень высокая явка избирателей. На этот час уже успели проголосовать более одного миллиона 100 тысяч избирателей или более 38% избирателей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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