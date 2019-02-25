Сгоревшая «Россия»

Хорошо помню тот день. Вернее, поздний вечер. Уже подписали в печать одну полосу, близки к завершению были дела и на остальных трех. Ждали - на всякий случай - каких-либо срочных сообщений по стране или из-за рубежа. Все было тихо, спокойно. И вдруг телефонный звонок. Звонил случайный человек по телефону-автомату: «Вы знаете, что горит гостиница «Россия»?» Мы кинулись к окнам, выходящим в сторону центра: нет, ничего не видно, небо обыкновенно черное в такое время суток: 21 час 30 минут… Главный редактор распорядился послать нашего человека к гостинице и немедленно передать информацию по телефону. Первое, что он сообщил: пожар огромнейший, десятки пожарных расчетов, близлежащие улицы оцеплены, никого близко не подпускают. На нескольких этажах сразу из окон, выходящих на улицу Разина (ныне Варварка), полыхает пламя. Люди пытаются спастись через окна по связанным простыням или шторам, некоторые сорвались и насмерть разбились… Пожарное начальство никаких комментариев не дает и вообще говорить отказывается. Все.

Эту информацию в номере не напечатали: цензура не дремала. И на следующий день газеты тоже вышли без каких-либо подробностей о пожаре. Зарубежные информационные агентства также не обладали дополнительными сведениями, кроме того, что погибли в огне десятки людей. Наоборот, иностранные журналисты звонили нам в редакцию за комментариями. Но мы и сами ничего толком не знали. Тайна тяжелым, черным занавесом накрыла трагедию. Однозначного ответа на вопросы «Как?» и «Почему?» нет и по сегодняшний день.

Обратимся, однако, к выводам госкомиссии. Поначалу рассматривались две версии. Первую пожарные неофициально охарактеризовали как «огромный бардак». В 1967 году строительство крупнейшего в Европе отеля гнали воистину как на пожар: торопились сдать здание к 50-летию Великого Октября. На технику безопасности смотрели сквозь пальцы. На документе о приемке объекта - подписи ответственного по пожарной части... не было! Огромное здание тем не менее приняли. Дальше - больше: только в год, предшествующий грандиозному пожару, было выявлено столько как бы вялотекущих нарушений, что пришлось привлечь к административной ответственности 213 служащих гостиницы! Заложенная изначально мина замедленного действия не могла не сработать. Но сработала очень и очень странно: датчики пожарной сигнализации, коих установили великое множество, молчали долгое время - и вдруг одновременно сработали, когда огонь с бешеной скоростью распространился по 5-му, 11-му и 12-му этажам северного корпуса и одновременно - по высотной пристройке к нему. Как такое могло произойти? Загадка? Нет, если предположить вторую версию: что пожар вызвала внешняя причина. То есть поджог! Теракт? Слово это мы слышали, докатывалось из-за границы, у нас же, слава богу, ничего похожего не случалось. Но большинство пожарных начальников считали, что поджог был...

Огонь испепелил 42 жизни. Госкомиссия, расследовавшая дело, выявила вину двоих работников гостиницы, их осудили «за халатность». Пожарных по справедливости наградили.

Но это не конец огненной истории крупнейшей в стране и Европе гостиницы. Через 10 лет в ней случился новый пожар. Выгорело 11 номеров, погибли два человека. Гуляя по нынешнему парку «Зарядье», где некогда высилась гостиница, поневоле вспомнишь об этом.

А помнить надо.