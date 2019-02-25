2019-02-25T14:31:52+03:00
Звезды

После полугода молчания: Похудевшая Рене Зеллвегер удивила своим моложавым видом

Актриса отказалась от ботокса и стала выглядеть гораздо моложе своих лет
Ольга АНТОНОВА
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Рене Зеллвегер.Рене Зеллвегер.Фото: REUTERS
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Кажется, вот только вчера все обсуждали Рене Зеллвегер, которая появилась на красной дорожке «Оскара» с лицом, на котором так сильно поработали косметологи, что его обездвиженность стала заметна даже непосвященным окружающим. В борьбе за уходящей молодостью в 2013 году красавица обколола лицо ботоксом и "сделала" филеры. А после и выводы. И вот уже шесть лет актриса не прибегает ни к каким уколам красоты. И как отметили поклонники Бриджит Джонс, с каждым годом отчего-то становится все моложе.

Актриса на благотворительной вечеринке Vanity Fair. Фото: REUTERS

Актриса на благотворительной вечеринке Vanity Fair.Фото: REUTERS

Звезда просто поразила всех на постоскаровской вечеринке Vanity Fair шикарным черным платьем с деликатным декольте и совсем не деликатном разрезом на платье, который игриво при ходьбе открывал ноги актрисы. И просто невозможно было не заметить, как сильно постройнела актриса. Среди журналистов шептались, что быть может это связано с тем, что актриса занималась исключительно собой, оттого она больше полугода не появлялась на крупных мероприятиях. А быть может проходила детокс-процедуры в каком-то закрытом велнесс-центре. Но чтобы то ни было, эффект она производит потрясающий.

Поклонники же в свою очередь отметили, что 49-летняя звезда все больше в выборе нарядов и в целом стиля походит на другую икону стиля Кейт Бланшетт.

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Киноманы с интересом ждут церемонию вручения наград кинопремии «Оскар», а обычные люди с удовольствием рассматривают образы, в которых звёзды появились на красной ковровой дорожке. Тут мы видим все тренды будущего года, все удачные находки для всех типов фигур. Как, собственно говоря, и провалы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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