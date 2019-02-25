После полугода молчания: Похудевшая Рене Зеллвегер удивила своим моложавым видом

Кажется, вот только вчера все обсуждали Рене Зеллвегер, которая появилась на красной дорожке «Оскара» с лицом, на котором так сильно поработали косметологи, что его обездвиженность стала заметна даже непосвященным окружающим. В борьбе за уходящей молодостью в 2013 году красавица обколола лицо ботоксом и "сделала" филеры. А после и выводы. И вот уже шесть лет актриса не прибегает ни к каким уколам красоты. И как отметили поклонники Бриджит Джонс, с каждым годом отчего-то становится все моложе.

Актриса на благотворительной вечеринке Vanity Fair.Фото: REUTERS

Звезда просто поразила всех на постоскаровской вечеринке Vanity Fair шикарным черным платьем с деликатным декольте и совсем не деликатном разрезом на платье, который игриво при ходьбе открывал ноги актрисы. И просто невозможно было не заметить, как сильно постройнела актриса. Среди журналистов шептались, что быть может это связано с тем, что актриса занималась исключительно собой, оттого она больше полугода не появлялась на крупных мероприятиях. А быть может проходила детокс-процедуры в каком-то закрытом велнесс-центре. Но чтобы то ни было, эффект она производит потрясающий.

Поклонники же в свою очередь отметили, что 49-летняя звезда все больше в выборе нарядов и в целом стиля походит на другую икону стиля Кейт Бланшетт.

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