100-е очко Никиты Кучерова помогло "Тампе" обыграть "Баффало" 2:1

Российский форвард клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров помог своей команде одержать очередную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ. Со счетом 2:1 был повержен "Баффало Сейбрз" на чужом льду. Сам же Кучеров отметился 100-м очков в этом сезоне.

В конце первого периода "Баффало" вышли вперед после гола Расмуса Далина. Однако же Кучеров на 31-й минуте восстановил равновесие. Это было 30-й гол форварда в сезоне и 100-е набранное очко. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии буллитов "Тампа" оказалась сильнее, решающий бросок записан на счет Стивена Стэмкоса.

По итогам матча Никита Кучеров - первая звезда встречи. Вратарь Андрей Василевский, отразивший в матче 29 из 30 бросков и отбивший 2 послематчевых буллита - вторая.

Кучеров стал первым с 1997 года игроков, который за 62 и менее встреч набрал 100 очков. Последний, кому покорялся этот рубеж, был форвард "Питтсбурга" Марио Лемье - он потратил 61 игру на это в 1997 году.

25-летний Кучеров стал первым в истории "Тампы" игроком, который набрал 100 очков за результативность в двух сезонах подряд. А среди россиян он - четвертый в истории лиги. Ранее это удавалось Павлу Буре, Евгению Малкину и Александру Овечкину.

Среди всех русских в истории НХЛ Кучеров занимает 21 место - у него 434 (177+257) очка, а ближайший оппонент - Алексей Житник, который уже завершил карьеру, у него 471 (96+375) очко в 1085 играх в матчах НХЛ.