Норвежец Йоханнес Клэбо: "Я теперь не хотел бы встретиться с Устюговым на финише еще раз"

Главное событие первого дня чемпионата мира по лыжным видам спорта кроме розыгрыша медалей - первый конфликт, который был спровоцирован норвежцем Йоханнесом Клэбо на финише полуфинала в спринте. Он "подрезал" на дистанции лидера сборной России Сергея Устюгова, после чего получил на финише легкий "тычок".

В интервью норвежским СМИ Клэбо, который в итоге стал чемпионом мира, поделился впечатлениями от того эпизода:

- Я выходил в финал, а не он. Я это переживу, но не знаю, хочу ли встретиться с ним в дуатлоне или на финише эстафеты. Так бывает. Спринты – это контактные гонки. Я не расстроен и не раздражен, - говорит Клэбо в интервью NRК.

Описывая же сам эпизод, Йоханнес говорит:

- Я хотел идти по внутреннему радиусу, а тут он. Въезжает прямо в меня. Толкаемся. Считаю немного забавным, что он потом подошел с желанием разжечь страсти. Это выглядело довольно плохо. В конце он сказал мне: «Удачи!»

Но в целом лидер сборной Норвегии не расстроился из-за этого инцидента, сказав, что не держит зла на Устюгова.

Сам же российский лыжник после финиша заявил:

- Я не толкал его и не бил. Просто слегка потрепал по щеке и пожелал удачи в финале. Как видите, мое пожелание осуществилось, и он победил, - отметил Устюгов в интервью норвежскому Aftenposten.