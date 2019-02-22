СК России: В Ижевске задержаны пять ритуальщиков-вымогателей

Управляющий кладбища "Южное" города Ижевска 43-летний Дмитрий Усатов обвиняется Следственным комитетом России в регулярном получении взяток за выделение земельных участков под захоронения. Сегодня в суде решается вопрос о его аресте, по месту жительства и работы взяточника проведены обыски.

"Ранее в рамках декриминализации сферы ритуальных услуг в столице Удмуртии следователи возбудили уголовное дело в отношении еще четырех руководителей городской службы администрации кладбищ. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности и их сообщники", - отметили в СК России.

К сожалению, с подобными фактами вымогательств сталкиваются самые незащищенные категории граждан. Так днем ранее жительница Самарской области привезла гроб с телом мужа к зданию правительства региона, после того как не смогла похоронить умершего из-за высокой стоимости ритуальных услуг. С матери-одиночки ритуальщики потребовали 50 000 рублей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил оказать поддержку родственникам умершего мужчины, а департаменту по борьбе с коррупцией и главе города "жестко" разобраться в произошедшем и пообещал, что вся информация будет предана огласке.