2019-02-22T10:15:12+03:00
Происшествия

СК России: В Ижевске задержаны пять ритуальщиков-вымогателей

Следователи взялись за декриминализацию сферы ритуальных услуг [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Дмитрий Усатов обвиняется Следственным комитетом России в регулярном получении взяток за выделение земельных участков под захороненияДмитрий Усатов обвиняется Следственным комитетом России в регулярном получении взяток за выделение земельных участков под захороненияФото: Следственный комитет России
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Управляющий кладбища "Южное" города Ижевска 43-летний Дмитрий Усатов обвиняется Следственным комитетом России в регулярном получении взяток за выделение земельных участков под захоронения. Сегодня в суде решается вопрос о его аресте, по месту жительства и работы взяточника проведены обыски.

"Ранее в рамках декриминализации сферы ритуальных услуг в столице Удмуртии следователи возбудили уголовное дело в отношении еще четырех руководителей городской службы администрации кладбищ. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности и их сообщники", - отметили в СК России.

К сожалению, с подобными фактами вымогательств сталкиваются самые незащищенные категории граждан. Так днем ранее жительница Самарской области привезла гроб с телом мужа к зданию правительства региона, после того как не смогла похоронить умершего из-за высокой стоимости ритуальных услуг. С матери-одиночки ритуальщики потребовали 50 000 рублей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил оказать поддержку родственникам умершего мужчины, а департаменту по борьбе с коррупцией и главе города "жестко" разобраться в произошедшем и пообещал, что вся информация будет предана огласке.

В Ижевске задержаны пять ритуальщиков-вымогателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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