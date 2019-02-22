В Тверской области задержана преступная группа украинцев, торговавшая крупными партиями наркотиков

Сотрудники ФСБ России пресекли в Тверской области деятельность международной организованной преступной группы, причастной к производству и сбыту крупных партий наркотических средств и психотропных веществ.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий прекращена деятельность трех нарколабораторий с высокопроизводительным оборудованием стоимостью свыше 3 миллионов рублей, на месте производства задержаны с поличным шесть активных участников ОПГ, из которых три гражданина России и три гражданина Украины. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство «мефедрон» и психотропное вещество «амфетамин» общей массой более 5 кг, а также по предварительным оценкам, около 600 килограммов прекурсоров и химических реактивов для их производства, стоимостью около 20 миллионов рублей. Установлено, что прекурсоры для нарколабораторий поставлялись из Украины", - сообщили в ЦОС ФСБ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "покушение на незаконное производство наркотиков в особо крупном размере", которая предусматривает пожизненное заключение.

Оперативники проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств деятельности преступной группы.

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