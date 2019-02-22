«Движение вверх» и «Танки» впервые покажут по ТВ

Блокбастеры

Центровое событие праздничного эфира - телевизионная премьера суперхита 2017 года «Движение вверх». Если вы один из тех немногих россиян, кто не посмотрел этот фильм в кинотеатре, у вас есть отличный шанс восполнить пробел. В основе сюжета - реальные события: тренер баскетбольной сборной СССР (Владимир Машков) делает команду самой сильной в мире, вопреки обстоятельствам она одерживает победу на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Фильм много ругали за расхождение сценария с правдой жизни, но факт есть факт: кассовые сборы составили 3 млрд рублей (при затратах 450 млн), а зрители аплодировали стоя. («Россия 1», 20.25; повтор 24 февраля/13.10).

Не нравится про баскетбол - смотрите про войну. «Танки» с Андреем Мерзликиным в главной роли - это апрельская кинопремьера прошлого года. Конструктор Михаил Кошкин создал прототип танка Т-34, на котором в испытательном походе он прорывается в Москву сквозь невзгоды и диверсантов. Идея рассказать о легендарном танке не то чтобы удалась: критики фильм растоптали. Может, телезрители его оценят? (Первый, 21.20).

Еще кино

Без советских и российских военных хитов (с отдельными вкраплениями невоенных, но тоже про сильных духом мужчин), конечно, не обойдется. В меню все как вы любите: «Офицеры» (Первый, 10.10), «Небесный тихоход» (Первый, 12.15), «Белое солнце пустыни» (НТВ, 23 февраля/13.00), оригинальный «Экипаж» 1980 года (Первый, 13.50) и «9 рота» Бондарчука (Первый, 16.35).

Противопоставить этому бронебойному марафону можно разве что 9 часов «Полицейского с Рублевки» - тоже вроде про боевитых парней, включать можно с любого момента (ТНТ, (23 февраля/11.00-20.00).

Концерты

Древнейшую телевизионную традицию специальных концертов к Дню защитника Отечества бережно хранит только Первый канал. Ведущие - Яна Чурикова и Алексей Пиманов. В программе Лев Лещенко, Григорий Лепс, Игорь Бутман, Сергей Шакуров, Олег Газманов, Хибла Герзмава, Александр Маршал, Тамара Гвердцители, Александр Розенбаум, Зара, Ваенга, Николай Бурляев, «Песняры», ансамбль им. Александрова, хор Сретенского монастыря и др. (23 февраля/19.10).

Нет сил внимать старожилам эстрады - попробуйте врубить шоу «Песни». Поет там сплошь начинающая молодежь, то и дело звучит рэп, но, может, искренностью зацепят (ТНТ, 23 февраля/20.00).

Юмор

Устали от милитаристской тематики и предпочитаете посмеяться? У Евгения Вагановича Петросяна перерыв (тоже празднует, наверное), а вот юморная поросль в «Stand Up» рада стараться. Проекту 5 лет, по такому случаю комики затеяли большой концерт (ТНТ, 23 февраля/22.00).