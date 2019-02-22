Модель умрет в тюрьме за убийство 16-летней служанки

Модель Крисана Суванпитак приговорена к пожизненному заключению в Таиланде. Она избивала служанку за непослушание. А в один из дней и вовсе забила подростка до смерти.

Девушка работала у 47-летней Крисаны Суванпитак с апреля 2012 года. Хозяйка часто избивала служанку. 11 апреля она несколько раз ударила ее по голове аэрозольным баллончиком, отхлестала шлангом для пылесоса и обожгла раскаленным утюжком для выпрямления волос. На следующий день девушка умерла.

Вместе с младшим братом и подругой Крисана они вывезли тело в курортный городок Пхетчабури, где проживала мать модели. Они закопала труп под пальмой рядом с забором вокруг дома.

Матери погибшей служанки сказали, что девушка сбежала. Женщина узнала правду благодаря анонимному звонку в октябре 2017 года. Неизвестный рассказал, что ее дочь убита, и объяснил, где спрятано тело. Информация подтвердилась.

Крисану, ее брата и подругу арестовали. Суд, рассмотрев обвинения в адрес бывшей участницы конкурсов красоты Крисаны Суванпита и ее подельников, признал модель виновной в убийстве 16-летней служанки. Все произошло в доме модели в Бангкоке. Теперь Крисане до конца своих дней придется отбывать тюремный срок, сообщает AsiaOne.

Кроме того, Крисану обязали выплатить матери убитой девушки компенсацию, эквивалентную 2,2 миллионам рублей. Если выплата затянется, сумма будет расти на 7,5% в год. Младшему брату женщины дали год лишения свободы, а ее подруге - год и четыре месяца за то что они помогли избавиться от тела девушки.

Виновную в убийстве служанки модель после оглашения приговора доставили в Центральное женское исправительное учреждение. Адвокаты заявили, что будут обжаловать приговор.