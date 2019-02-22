В Сочи создадут альтернативу «Сколково»

В Сочи появится «Цифровая долина» для стартапов и технологических предпринимателей. На Российском инвестиционном форуме «Комсомолка» побеседовала о новом проекте с Антоном Немкиным, членом совета директоров «AT Consulting».

- Вы подписали от лица фонда «Атом» соглашение о сотрудничестве с администрацией города Сочи. Расскажите, что это за фонд и какие у вас планы по сотрудничеству?

- Мы на территории Сочи уже несколько лет занимаемся реализацией ряда IT-проектов. Отбираем талантливую молодежь из других регионов России и из-за рубежа. Сочи сейчас – это точка притяжения, место с замечательными климатическими условиями. Таким образом, мы хотели бы хоть как-то поконкурировать с гигантами. Такими, как Сколково и Иннополис. И создать здесь некую платформу, которая называется «Цифровая долина Сочи». Мы планируем отсмотреть не менее 500 участников, 10 проектов будут отобраны, и в них будет инвестировано не менее 5 млн. рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693451" frameborder="0"></iframe> Антон Немкин на Российском Инвестиционном форуме 2019 в Сочи.

- То есть, проще говоря, вы будете помогать IT-стартапам воплощаться в жизнь и их развивать?

- Да. Мы будем рассматривать стартапы, которые уже имеют какие-то наработки по тематикам «Умный город», искусственный интеллект и другим. С проектами, которые по итогу акселерации покажут себя лучше всего, будут подписаны дальнейшие соглашения на финансирование и перспективное развитие.

- Вы сказали, что вы бы хотели поконкурировать с такими гигантами, как Сколково и Иннополис. Есть ли, на ваш взгляд, необходимость в очередной похожей площадке?

- Не для кого не секрет, что мечта любого айтишника – сидеть в кабинете или на вилле и смотреть на море. Ни в Сколково, ни в Иннополисе этого нет. Конкурировать это, наверное, слишком амбициозно сказано. Но это крупные проекты, с которыми можно сосуществовать. И все же у нас будет своя изюминка – климатическая. Сочи гораздо комфортнее для проживания. Мы рассчитываем, что это создаст дополнительную мотивацию для айтишников, чтобы они сюда приезжали.

- С какими стартапами к вам приходить? Ждете ли вы уже сложившиеся компании или может прийти студент просто с идеей?

- Суть акселерации в том, что проект должен быть хотя бы первично реализован. То есть, у ребят уже что-то должно быть, что нам показать. Мы оцениваем именно уже существующие наработки, а в ходе акселерации - их личные, деловые и профессиональные качества. Поэтому просто идеи не подойдут.

- Я часто слышу комментарии, что называется, «из народа», мол, где наш русский Илон Маск, русский Apple? Как вы считаете, возможно ли в ближайшем времени появление в России настолько крупной компании или настолько известного изобретателя?

- Да они у нас уже есть. Просто это вопрос пиара. Илон Маск просто все упаковывает красиво. Но у нас есть Касперский, у нас есть очень много разработчиков в разных тематиках. Необходимо только дать какое-то направление и возможность для того, чтобы использовать эту ситуацию.

- Вы будете инвестировать стартапы. А кто даст гарантии, что эти стартапы потом не переедут за рубеж и не реализуются там? Есть ли какие-то допсоглашения, что эти люди будут работать только с Россией?

- Это, на самом деле, предпринимательский риск. Мы инвестируем частные деньги и, соответственно, все зависит от нас. Какие условия мы создадим, какой диалог мы построим. И если мы сформируем мотивацию не уезжать за рубеж, то, я думаю, все будет в наших руках.

- Когда вы запуститесь? Будет ли это разовая акция или вы планируете продолжать каждый год?

- Старт работы акселератора планируется на 1 июля 2019 года. 10 проектов выпустим осенью этого года. Мы планируем продолжать это каждый год, но будет какая-то корректировка с учетом уже полученных результатов по итогам.