Россия и Катар обсудили взаимодействие на международных мероприятиях

В Москве прошла встреча советника президента РФ Антона Кобякова с Министром финансов Государства Катар Али Шерифом аль-Эмади.

На встрече стороны обсудили вопросы, связанные с наращиванием двусторонних связей между двумя государствами, интенсификацией деловых обменов, участием Катара в крупнейших деловых мероприятиях международного уровня, проходящих в России.

В центре внимания был вопрос участия Катара в Петербургском международном экономическом форуме в статусе страны-гостя в 2020 году.

В рамках подготовки к масштабным мероприятиям 2020 года российская сторона предложила возможные форматы позиционирования Катара на ПМЭФ-2019. В их числе: проведение сессий, круглых столов, приглашение ключевых спикеров, проведение на ПМЭФ презентации особой экономической зоны Дохи при содействии Катарского финансового центра (КФЦ), а также участие представителей Катара в мероприятиях Международного молодежного форума, в котором, как отметил катарский Министр, сможет принять участие молодежная делегация страны. Также рассматривается возможность проведения презентации чемпионата мира по футболу – 2022 с участием генерального секретаря Верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира по футболу – 2022 Хасана аль-Тавади.

«Мы готовы предоставить широкие возможности для участия Катара в ПМЭФ-2020: совместное формирование деловой повестки Форума, проведение деловых и культурных мероприятий в рамках программы, а также строительство национального стенда на выставке, который может стать центром делового общения, презентационной зоной, местом переговоров и знакомства с экономическим потенциалом Катара. Готовы также предложить крупным катарским компаниям партнерство на форуме как возможность по продвижению бизнеса на площадке ПМЭФ», – сказал Антон Кобяков.

Али Шериф аль-Эмади особо подчеркнул высокий уровень организации Петербургского международного экономического форума: «Я был удостоен чести участвовать в ПМЭФ в 2015 году. Помню свое ощущение восхищения от великолепной организации этого мероприятия. ПМЭФ стал поистине форумом мирового значения, и я хочу официально сообщить, что это большая честь для Катара – участвовать в форуме в качестве страны-гостя в 2020 году. Мы заверяем, что приложим все усилия для достижения максимальной эффективности нашего участия и широкого участия катарских деловых кругов в этом событии».

На встрече также обсуждалось практическое взаимодействие двух стран в рамках многосторонних международных мероприятий. В частности, стороны договорились провести в Дохе в феврале 2020 года выездную сессию ПМЭФ и заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Кроме того, стороны затронули вопросы взаимодействия при проведении крупных деловых мероприятий в России и за рубежом, таких как Восточный экономический форум, Российская энергетическая неделя, «Русский дом» в Давосе.

Министр поддержал предложения российской стороны, а также предложил содействие в заключении рамочного соглашения между общественными организациями, ведущими СМИ и бизнес-объединениями Государства Катар и Фондом Росконгресс для развития сотрудничества между Россией и Катаром в экономической, торговой и инвестиционных областях, а также организации работы по подготовке и проведению совместных мероприятий.

В прошлом году Россия и Катар отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Кроме того, 2018 год также был перекрестным годом культуры двух стран, в ходе которого при непосредственном участии посольства Государства Катар в Москве организовано большое количество мероприятий, познакомивших российских граждан с самобытной историей и культурой Государства Катар. В частности, в ноябре Катар выступил страной-гостем Санкт-Петербургского международного культурного форума и познакомил российских граждан не только с традиционной культурой, но и новейшей тенденцией в современном катарском искусстве, демонстрирующей те стремительные перемены, которые происходят в стране.

Оператором Петербургского международного экономического форума является фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.