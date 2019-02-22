126-килограммовая девушка зашила желудок и похудела в два раза

Мишель Фаррай из США похудела на 63 килограмма. Страдающая ожирением девушка постоянно испытывала нападки со стороны сверстников и решилась зашить желудок.

19-летняя Мишель Фаррай весила 126 кг и не помещалась на стуле Она сметала из холодильника все подряд, сообщает The Sun. "Я оставалась дома и закидывала в себя все, что попадалось на глаза. Я ела пасту, рис, шоколад, сладости и все десерты с арахисовой пастой. Ее я могла есть прямо из банки", - признается Мишель.

В колледже над ней издевались. Фаррай даже какое-то время не ходила на занятия, постоянно испытывала приступы гнева и отчаяния. "Я редко появлялся на уроках, потому что мне было слишком стыдно и надоели насмешки и осуждающие взгляды, - сетует девушка. - Я возненавидела себя и провалила все экзамены, потому что не посещала занятия".

В конце концов она решилась на радикальные меры. Мишель обратилась к врачу и попросила зашить ей желудок. В клинике ей провели рукавную гастропластику. С помощью этой операции объем желудка у девушки значительно уменьшился.

Ее единственная проблема после операции - это дряблая кожа. Чтобы подтянуть ее, Фаррай стала ходить в тренажерный зал и ограничила себя в еде. Девушка признается, что через какое-то время вновь ляжет под нож хирурга, дабы отрезать лишнюю кожу.

Благодаря этому девушка за год похудела в два раза. Сейчас она весит 63 кг. В ней с трудом можно узнать прежнюю толстуху.