В Москве безбилетник на станции метро "Кузьминки" напал с ножом на контролера

В московском метро на станции "Текстильщики" 22 февраля мужчина проскочил без билета. Его попыталась остановить женщина-контролер, а "заяц" бросился в бега - вниз по лестнице. Женщина устремилась за ним, следом присоединился еще один контролер.

Злоумышленник забежал в вагон, сотрудники метро успели заскочить за ним. Контролеры потребовали предъявить карту, чтобы проверить факт оплаты. Но "заяц" достал не "Тройку", а нож. Мужчина ударил контролера ножом и выбежал из поезда на станции "Кузьминки".

Женщина-контролер не смогла одна продолжить погоню, так как оказывала первую помощь пострадавшему коллеге и вызывала для него врача. Нападающий тем временем скрылся, сейчас его разыскивает полиция. По некоторым данным, злоумышленник ростом около 1,75 м был одет в голубую куртку. Он по-прежнему вооружен и опасен, предупреждают правоохранители.