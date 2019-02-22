2019-02-22T16:06:01+03:00
Политика

Америка готовит в России операцию «Троянский конь»

Виктор БАРАНЕЦ
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Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая.Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уже давно замечено: американские генералы ну очень любят давать громкие названия своим операциям и доктринам. Вот и начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн заявил, что Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая. Ее главная особенность - «скрытное вторжение». И название у этой стратегии тоже звонкое - «Троянский конь». Красиво звучит! А по сути - глупость. Ибо лампасоносцы США явно не имеют понятия о древнегреческом мифе, суть которого в том, что якобы уходящие от осажденной Трои данайцы предложили троянцам дар в виде деревянного коня, в чреве которого были скрыты воины. Хитроумный дар был принят. А ночью из него выскочили данайские воины, которые и захватили спящую Трою. Отсюда и пошло крылатое выражение «Бойтесь данайцев, дары приносящих».

Ну и какие же «дары» России уготовили генералы США?

Голдфайн говорит о некоем «скрытом вторжении вглубь территории противника». В частности, с помощью легких истребителей F-35.

Даже сопливому школьнику понятно, что «дарами» тут не пахнет. Ибо это самое настоящее военное вторжение в Россию. И свечки на взлетно-посадочных полосах мы для истребителей США ставить, конечно, не будем. А будем их бить. Голдфайн говорит, что F-35 «проскользнут незамеченными». Интересно, а он про сплошное радиолокационное поле, установленное в России, что-нибудь слышал? И слышал ли он про то, что хваленые истребители-«невидимки» США на экранах наших радаров видны так же, как мухи на лобовом стекле УАЗика? Но генералу явно «лишь бы красиво сказать». Дальше тот же Голдфайн раскрывает еще один аспект «Троянского коня» - надо нанести удар по слабым местам противника, избегая столкновения с его сильными сторонами. Ну, конечно, а российский Генштаб будет в это время сидеть и кушать кофе с печеньем. Ну смешно же!

А вот цена «Троянского коня» - подготовки операции против России - не смешная. Аж $135 миллиардов! Похоже, их освоение - и есть главная цель американских генералов. А вовсе не Россия.

Кстати, наш Генштаб уже прокомментировали заявления Голдфайна: «Это фантазии генерала, представляющего армию, которую давно и серьезно не били»...

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Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения боевых действий, которая представляет собой скрытое вторжение в тыл противника. Об этом сообщил начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Дэвид Голдфайн (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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