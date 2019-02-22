2019-02-22T16:15:06+03:00
Общество

“Декрет - не повод замыкать себя в четырех стенах”: Молодые мамы организовали клуб, чтобы помогать друг другу

Кто-то может найти здесь психологическую поддержку, кто-то получить новые знания, а кому-то очень нужна материальная помощь
Ольга БОРСКАЯ
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В “МамКлубе" молодые родители получают поддержку, советы и могут просто весело провести время Фото: МамКлуб НефтекамскВ “МамКлубе" молодые родители получают поддержку, советы и могут просто весело провести время Фото: МамКлуб Нефтекамск
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Замкнутый круг из бесконечных кормлений, смены подгузников, недосыпа и снова кормления… Первые месяцы после рождения ребенка для многих матерей превращаются в настоящее испытание. Не только физическое, но и моральное - сужается круг общения, интересов, занятий. Разорвать этот замкнутый круг решили молодые мамы из города Нефтекамск.

Идея клуба для матерей родилась у волонтера благотворительного фонда “Ангел-подорожник” Эльзы Ямаловой во время поездок в детские дома. Девушка своими глазами увидела жизнь детей-сирот и откликнулась на их одиночество. И решила запустить проект, который бы помогал сохранять и укреплять семьи - чтобы брошенных детей было как можно меньше. А ведь сердце каждой семьи, залог ее стабильности - это счастливая мама, которая не закрылась в четырех стенах, одна со своими проблемами.

Так год назад появился “МамКлуб Нефтекамск”, который в конце 2018 года получил поддержку Фонда президентских грантов.

- Декрет - не повод замыкать себя в четырех стенах и роли матери-домохозяйки. Декрет - это возможность! - уверены в клубе.

Здесь молодые мамы могут не только встречаться, общаться и поддерживать друг друга, но и получать новые навыки и знания, а также консультации от врачей, психологов и других специалистов. Особенно важно, что на встречи можно - и даже нужно - приводить детей. Пока мамы участвуют во встречах и обсуждениях, их малыши играют с волонтерами клуба.

Не забывают организаторы и о мероприятиях для всей семьи. Летом 2018 года клуб организовал первый МамаFest. На большой городской праздник пришли более 500 человек. Детей здесь ждали веселые игры, аниматоры и угощения, мам - йога и фитнес, и наконец абсолютно всех - творческие мастер-классы и подарки. В 2019 году клуб обещает повторить фестиваль, сделав его еще ярче и грандиознее.

МамаFest стал праздником для всего города Фото: МамКлуб Нефтекамск

МамаFest стал праздником для всего города Фото: МамКлуб Нефтекамск

Кроме того, благодаря поддержке фонда президентских грантов, МамКлуб планирует организовать онлайн-поддержку для матерей, где сертифицированный психолог будет отвечать на возникающие вопросы, поддерживать и направлять.

Особая поддержка нужна одиноким матерям, семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, малоимущим и многодетным. Чтобы помочь им, в МамКлубе решили организовать склад одежды для нуждающихся и малообеспеченных семей.

- Сюда участницы клуба и все неравнодушные жители города смогут передавать игрушки и одежду в хорошем состоянии - как для детей, так и для взрослых. Часть вещей будет раздаваться нуждающимся семьям во время благотворительных ярмарок, а часть - передаваться волонтерами в детские дома, - рассказала Эльза Ямалова.

В планах у организаторов - открыть постоянный благотворительный магазин, где мамы могли бы выбирать одежду для себя и детей за символическую плату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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